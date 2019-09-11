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Ани Лорак в трениках и футболке "взорвала" сеть влюбленными глазами

STYLERПерсоны    11.09.2019 - 13:59
Ани Лорак в трениках и футболке "взорвала" сеть влюбленными глазами
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак удивила фанов сияющим видом

Ани Лорак, недавно показавшая миру своего нового бойфренда, приятно удивила своих поклонников новой публикацией в Instagram. "Дива" обратилась к подписчиком с вопросом, какой напиток они предпочитают - чай или кофе.

Несмотря на непритязательную одежду украинской певицы, перебравшейся на ПМЖ в Российскую Федерацию, сиюящие влюбленные глаза сказали много больше, чем одежда.

Поклонники наперебой стали захваливать любимую певицу, которая показала себя в довольно домашнем виде. Само собой, подписчики называют причиной сияния в глазах новые отношения.

Ани Лорак в трениках и футболке &quot;взорвала&quot; сеть влюбленными глазами

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Как известно, новым возлюбленным певицы, которая в начале этого года официально развелась с Муратом Налчаджиоглу, стал уроженец Украины и экс-супруг популярной украинской певицы Татьяны Решетняк (Tayanna) - Егор Глеб.

26-летний санд-продюссер лейбла BlackStar младше Каролины на 14 лет. Кроме того, у него есть сын от экс-супруги.

Подписчики звезды засыпали ее личную Instagram-страничку комплиментами и пожеланиями не утратить этот блеск в глазах.

  • Светитесь так. Будьте всегда самой счастливой!
  • Ну какая красивая... Глаза наполнены любовью.
  • Такая веселая, просто влюбленна в Вашу улыбку! Спасибо, что делитесь ею.

Ани Лорак в трениках и футболке &quot;взорвала&quot; сеть влюбленными глазамиАни Лорак в трениках и футболке &quot;взорвала&quot; сеть влюбленными глазамиАни Лорак в трениках и футболке &quot;взорвала&quot; сеть влюбленными глазами

Скрин комментариев

Стоит отметить, что некоторые фанаты украинской певицы продолжают забрасывать ее комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным.

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