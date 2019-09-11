Ани Лорак в трениках и футболке "взорвала" сеть влюбленными глазами

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак удивила фанов сияющим видом

Ани Лорак, недавно показавшая миру своего нового бойфренда, приятно удивила своих поклонников новой публикацией в Instagram. "Дива" обратилась к подписчиком с вопросом, какой напиток они предпочитают - чай или кофе.

Несмотря на непритязательную одежду украинской певицы, перебравшейся на ПМЖ в Российскую Федерацию, сиюящие влюбленные глаза сказали много больше, чем одежда.

Поклонники наперебой стали захваливать любимую певицу, которая показала себя в довольно домашнем виде. Само собой, подписчики называют причиной сияния в глазах новые отношения.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Как известно, новым возлюбленным певицы, которая в начале этого года официально развелась с Муратом Налчаджиоглу, стал уроженец Украины и экс-супруг популярной украинской певицы Татьяны Решетняк (Tayanna) - Егор Глеб.

26-летний санд-продюссер лейбла BlackStar младше Каролины на 14 лет. Кроме того, у него есть сын от экс-супруги.

Подписчики звезды засыпали ее личную Instagram-страничку комплиментами и пожеланиями не утратить этот блеск в глазах.

Светитесь так. Будьте всегда самой счастливой!

Ну какая красивая... Глаза наполнены любовью.

Такая веселая, просто влюбленна в Вашу улыбку! Спасибо, что делитесь ею.

Скрин комментариев

Стоит отметить, что некоторые фанаты украинской певицы продолжают забрасывать ее комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным.