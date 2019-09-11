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Ані Лорак в треніках і футболці "підірвала" мережу закоханими очима

STYLERПерсони    11.09.2019 - 13:59
Ані Лорак в треніках і футболці "підірвала" мережу закоханими очима
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак здивувала фанів сяючим виглядом

Ані Лорак, яка нещодавно показала світу свого нового бойфренда, приємно здивувала своїх шанувальників новою публікацією в Instagram. "Діва" звернулася до підписників з питанням, якому напою вони віддають перевагу - чаю або каві.

Незважаючи на невибагливий одяг української співачки, що переїхала на ПМЖ в Російську Федерацію, сюячі закохані очі сказали набагато більше, ніж вбрання.

Шанувальники навперебій стали захвалювати улюблену співачку, яка показала себе в доволі домашньому вигляді. Само собою, підписники називають причиною сяйва в очах нові стосунки.

Ані Лорак в треніках і футболці &quot;підірвала&quot; мережу закоханими очима

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Як відомо, новим коханим співачки, яка на початку цього року офіційно розлучилася з Муратом Налчаджіоглу, став уродженець України і екс-чоловік популярної української співачки Тетяни Решетняк (Tayanna) - Єгор Гліб.

26-річний санд-продюсер лейблу BlackStar молодше Кароліни на 14 років. Крім того, у нього є син від екс-дружини.

Підписники зірки засипали її особисту Instagram-сторінку компліментами і побажаннями не втратити цей блиск в очах.

  • Світитеся так. Будьте завжди найщасливішою!
  • Ну яка гарна... Очі наповнені любов'ю.
  • Така весела, просто закохана в Вашу усмішку! Дякую що ділітеся нею.

Ані Лорак в треніках і футболці &quot;підірвала&quot; мережу закоханими очимаАні Лорак в треніках і футболці &quot;підірвала&quot; мережу закоханими очимаАні Лорак в треніках і футболці &quot;підірвала&quot; мережу закоханими очима

Скрін коментарів

Варто відзначити, що деякі фанати української співачки продовжують закидати її коментарями з проханнями повернутися до Мурата і порвати з новим коханим.

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