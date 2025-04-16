Ані Лорак отримала новий український паспорт, - росЗМІ

У минулому популярна українська співачка, а нині - відверта зрадниця, яка давно обрала Росію та мовчки толерує кривавий путінський режим, Ані Лорак, потайки отримала новий український паспорт.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російський пропагандистський Telegram-канал Mash.

"Співачка Ані Лорак таємно оновила український паспорт", - ідеться в публікації.

Зазначається, що зрадниці, оскільки в Росії більше не працюють українські посольства, довелося вирушити за кордон, імовірно до Грузії чи Вірменії, щоб без зайвого розголосу оформити новий український паспорт.

Після цього вона передала оновлені дані до російської податкової служби - формально "за законом", аби й надалі виступати в країні-агресорі.

Цікаво, що у новому документі зникло й по батькові Мирославівна - адже в оновлених українських паспортах його більше не зазначають. Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Ані Лорак з 2014 року мешкає та активно виступає на території Російської Федерації.

У березні 2022 року, співачка опублікувала заяву, в якій згадала про "вбивчу й руйнівну війну в Україні" та закликала її зупинити.

Водночас артистка не уточнила, кого вважає винним у розв’язанні бойових дій, і не назвала Росію агресором. Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

У березні 2024-го прокремлівські медіа повідомили, що Лорак подала документи для отримання громадянства РФ.

А в листопаді того ж року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про втілення в дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород осіб, які зрадили Україну. Серед них - і Ані Лорак.

Її позбавили почесного звання "Заслужений артист України", офіційно визнавши зрадницею.