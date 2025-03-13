Зрадниця Ані Лорак вийшла заміж: що відомо про її обранця

Ані Лорак, яка під час повномасштабної війни в Україні продовжує жити й працювати в РФ, вийшла заміж за іспанського "цілителя карми" та інструктора з йоги Ісаака Віджраку.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на росЗМІ.

Ані Лорак вийшла заміж

Повідомляється, що офіційно пара розписалася ще у вересні 2024 року на Майорці (Іспанія), а 14 лютого - у День усіх закоханих - влаштувала весілля на Мальдівах.



Ані Лорак вийшла заміж (фото: росЗМІ)

Лорак у коментарі росЗМІ зізналася, що у неї вже було весілля на 200 осіб, тому друге одруження вона захотіла зробити дуже інтимним - тільки для неї та чоловіка.



Весілля зрадниці Ані Лорак на Мальдівах (колаж: росЗМІ)

Для пари накрили стіл із закусками на березі Мальдівського острова, а також зробили круглу арку з квітів.



Ані Лорак та Ісаак Віджраку (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак для урочистої події обрала корсетну сукню з глибоким декольте і напівпрозорою спідницею з розрізом. Попри те, що вона вже була заміжня, свій образ вона доповнила короткою фатою. Завершував образ традиційний букет із квітів

Її обранець був одягнений у білий костюм - від сорочки та взуття він відмовився.



Ані Лорак з новим чоловіком (фото: росЗМІ)

Що відомо про нового чоловіка Лорак

У 2023 році співачка-зрадниця зізналася, що її серце зайняте. Тоді вона поділилася фото в обіймах темношкірого іспанця Ісаака Віджраку. Пара познайомилася на Ібіці.

Чоловік є колишнім актором і моделлю. У 2002 році він переміг у конкурсі краси "Містер Іспанія".

В інтернеті Ісаак називає себе велнес-експертом, філософом радості, творцем позитивної карми. На сайті чоловіка сказано, що він народився в Барселоні (Іспанія) і є нащадком довгої лінії африканських шаманів.

Багато шанувальників тоді припускали, що Віджраку зустрічається з Лорак заради піару і популярності та не вірили в щирість його намірів.



Ані Лорак з новим чоловіком (фото: instagram.com/anilorak)

Що відомо про особисте життя Ані Лорак

Співачка з 1995 до 2005 була у стосунках зі своїм продюсером Юрієм Фальосою, який був старшим за неї на 17 років.

15 серпня 2009 року вийшла заміж за одного з власників туроператора Turtess Travel - громадянина Туреччини Мурата Налчаджиоглу. У цьому шлюбі народилася донька Софія (2011 р.н.). Стосунки пари не були ідеальними, у 2019 році вони офіційно розлучилися.

Зазначимо, що співачка багато років будує свою кар'єру в РФ. Вона - одна з артистів-зрадників, які відвернулися від України під час війни, живуть у РФ і мовчать про воєнні злочини країни-терористки.



Ані Лорак та Ісаак Віджраку (фото: instagram.com/anilorak)

Вас також може зацікавити