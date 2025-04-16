Ани Лорак получила новый украинский паспорт, - росСМИ

В прошлом популярная украинская певица, а ныне - откровенная предательница, которая давно выбрала Россию и молча терпит кровавый путинский режим, Ани Лорак, тайком получила новый украинский паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российский пропагандистский Telegram-канал Mash.

"Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт", - говорится в публикации.

Отмечается, что предательнице, поскольку в России больше не работают украинские посольства, пришлось отправиться за границу, вероятно в Грузию или Армению, чтобы без лишней огласки оформить новый украинский паспорт.

После этого она передала обновленные данные в российскую налоговую службу - формально "по закону", чтобы и в дальнейшем выступать в стране-агрессоре.

Интересно, что в новом документе исчезло и отчество Мирославовна - ведь в обновленных украинских паспортах его больше не указывают. Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак с 2014 года проживает и активно выступает на территории Российской Федерации.

В марте 2022 года, певица опубликовала заявление, в котором вспомнила об "убийственной и разрушительной войне в Украине" и призвала ее остановить.

В то же время артистка не уточнила, кого считает виновным в развязывании боевых действий, и не назвала Россию агрессором. Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В марте 2024-го прокремлевские медиа сообщили, что Лорак подала документы для получения гражданства РФ.

А в ноябре того же года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о воплощении в действие решения СНБО о лишении государственных наград лиц, которые предали Украину. Среди них - и Ани Лорак.

Ее лишили почетного звания "Заслуженный артист Украины", официально признав предательницей.