Превратилась в классическую разведенку: Ани Лорак ужаснула внешним видом

Ани Лорак в пошлом наряде возмутила сеть
Ани Лорак накануне стала гостьей Премии МузТВ-2019, опубликовав соответствующее фото с мероприятия в соцсети Instagram. Однако далеко не это стало основной причиной критики в ее адрес.
Ани Лорак разгромили за чрезмерно пошлое платье, в котором она позирует на красной дорожке вместе с дочерью. "С моей маленькой принцессой на премии МузТВ-2019", - подписала снимок исполнительница.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Также Лорак разместила запись в сторис, на которой запечатлено, как она с Софией едет в машине:
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Пользователи ужаснулись, как только увидели подобный снимок. Практически единогласно фанаты высказали мнение о том, что певица всячески пытается привлечь к себе внимание, оголяясь с каждым разом все больше:
Скриншот (фото: instagram.com/anilorak)
Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.
Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".
Также недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.