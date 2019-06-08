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Превратилась в классическую разведенку: Ани Лорак ужаснула внешним видом

STYLERПерсоны    08.06.2019 - 10:15
Превратилась в классическую разведенку: Ани Лорак ужаснула внешним видом
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак в пошлом наряде возмутила сеть

Ани Лорак накануне стала гостьей Премии МузТВ-2019, опубликовав соответствующее фото с мероприятия в соцсети Instagram. Однако далеко не это стало основной причиной критики в ее адрес. 

Ани Лорак разгромили за чрезмерно пошлое платье, в котором она позирует на красной дорожке вместе с дочерью. "С моей маленькой принцессой на премии МузТВ-2019", - подписала снимок исполнительница.

Превратилась в классическую разведенку: Ани Лорак ужаснула внешним видомАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Также Лорак разместила запись в сторис, на которой запечатлено, как она с Софией едет в машине:

Превратилась в классическую разведенку: Ани Лорак ужаснула внешним видом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи ужаснулись, как только увидели подобный снимок. Практически единогласно фанаты высказали мнение о том, что певица всячески пытается привлечь к себе внимание, оголяясь с каждым разом все больше:

  • В активном поиске?
  • Главное - не потерять платье на самом интересном месте.
  • Кошмар, что это за платье у Лорак!?
  • К сожалению, превратилась в классическую разведенку.
  • Что-то наряды с каждым разом всё пошлее и пошлее!
  • С доченькой можно было бы и поскромнее одеться, выпятила все на обозрение!

Превратилась в классическую разведенку: Ани Лорак ужаснула внешним видом

Скриншот (фото: instagram.com/anilorak)

Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

Также недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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