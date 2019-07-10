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У Ангелы Меркель случился новый приступ на официальной встрече (видео)

STYLERПерсоны    10.07.2019 - 14:58
У Ангелы Меркель случился новый приступ на официальной встрече (видео)
Ангеле Меркель снова стало плохо (фото: GettyImages)

В кабмине ФРГ отреагировали на новый приступ Меркель

Канцлеру Ангеле Меркель снова стало плохо во время публичного мероприятия. Новый приступ дрожи случился во время встречи с премьер-министром Финляндии в среду, 10 июля. Об этом пишут западные СМИ.

64-летняя Ангела Меркель неестественно сжала губы, прикрыла глаза, ее руки дрожали. В это время канцлер ФРГ стояла рядом с Антти Ринне и слушала гимны государств, который играл военный оркестр.

При этом в кабмине Германии уверяют, что с Меркель все в порядке. Она смогла продолжить встречу с финским премьером.

Ангеле Меркель снова стало плохо (видео: YouTube/OstWest)

Отметим, что это уже третий приступ Ангелы Меркель, случившийся во время публичного появления канцлера. Предыдущий инцидент произошел во время пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штанмайером в четверг, 27 июня.

Напомним, ей также стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня. Ангелу Меркель сильно затрясло, она побледнела. Позже она объяснила свое состояние жарой и обезвоживанием.

Владимира Зеленского после того, как видео попало в сеть, обвинили в том, что он не помог Ангеле Меркель. На все обвинения президент Украины ответил, что канцлер Германии была в безопасности, и он находился с ней рядом.

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