Меркель во время встречи с Зеленским стало плохо: появились подробности (видео)

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским (Коллаж РБК-Украина)

В социальных сетях предположили, что видео с Меркель и Зеленским - фейк

Канцлеру Германии Ангеле Меркель внезапно стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сети появилось видео, на котором Ангелу Меркель сильно трясет во время того, как играют гимны двух стран. Она сжимает и разжимает руки и создается впечатление, что с трудом стоит на ногах. Президент Украины при этом невозмутимо стоит рядом.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) 18 июня 2019 г.

Немного позже, во время общения с журналистами, Ангела Меркель объяснила, что скорее всего у нее было обезвоживание. Она заверила, что сейчас с ней уже все в порядке.

Having double-checked our source material — and from multiple angles — we can assure the skeptics among us: Merkel's shaking is real.



And here's what the chancellor herself had to say about it pic.twitter.com/4gDboTDlAu — DW Politics (@dw_politics) 18 июня 2019 г.

"С тех пор я выпила минимум три стакана воды. Очевидно, что именно это мне было нужно. Сейчас я чувствую себя хорошо", - заверила канцлер Германии.

Однако пользователи Twitter заподозрили, что видео инцидента не настоящее и было специально сфабриковано. Они отметили, что на заднем плане объекты слишком быстро двигаются.

Выглядит фальшиво. Люди на заднем плане двигаются очень быстро.

Видео воспроизводится слишком быстро. Дешевый трюк.

Это фейк.

Скриншот комментариев (twitter.com/dw_politics)

Другие пользователи считают, что виной всему высокая температура воздуха, которая в последние дни в Германии намного выше 30 градусов тепла и именно поэтому Ангеле Меркель могло стать нехорошо.

30 градусов по Цельсию могут быть неудобными для некоторых людей. Особенно, если они уже устали или имели тяжелый график. Надеюсь, она в порядке.

Это может быть незначительное пищевое отравление. Говорю по опыту.

Сегодня очень жарко.

Скриншот комментариев (twitter.com/dw_politics)

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон.

А также рассказывали о том, что стало известно, от каких фильмов и сериалов кайфует президент Украины Владимир Зеленский.