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Меркель во время встречи с Зеленским стало плохо: появились подробности (видео)

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 18:46
Меркель во время встречи с Зеленским стало плохо: появились подробности (видео)
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским (Коллаж РБК-Украина)

В социальных сетях предположили, что видео с Меркель и Зеленским - фейк

Канцлеру Германии Ангеле Меркель внезапно стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сети появилось видео, на котором Ангелу Меркель сильно трясет во время того, как играют гимны двух стран. Она сжимает и разжимает руки и создается впечатление, что с трудом стоит на ногах. Президент Украины при этом невозмутимо стоит рядом.

Немного позже, во время общения с журналистами, Ангела Меркель объяснила, что скорее всего у нее было обезвоживание. Она заверила, что сейчас с ней уже все в порядке.

"С тех пор я выпила минимум три стакана воды. Очевидно, что именно это мне было нужно. Сейчас я чувствую себя хорошо", - заверила канцлер Германии.

Однако пользователи Twitter заподозрили, что видео инцидента не настоящее и было специально сфабриковано. Они отметили, что на заднем плане объекты слишком быстро двигаются.

  • Выглядит фальшиво. Люди на заднем плане двигаются очень быстро.
  • Видео воспроизводится слишком быстро. Дешевый трюк.
  • Это фейк.

Меркель во время встречи с Зеленским стало плохо: появились подробности (видео)

Скриншот комментариев (twitter.com/dw_politics)

Другие пользователи считают, что виной всему высокая температура воздуха, которая в последние дни в Германии намного выше 30 градусов тепла и именно поэтому Ангеле Меркель могло стать нехорошо.

  • 30 градусов по Цельсию могут быть неудобными для некоторых людей. Особенно, если они уже устали или имели тяжелый график. Надеюсь, она в порядке.
  • Это может быть незначительное пищевое отравление. Говорю по опыту.
  • Сегодня очень жарко.

Меркель во время встречи с Зеленским стало плохо: появились подробности (видео)

Скриншот комментариев (twitter.com/dw_politics)

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон.

А также рассказывали о том, что стало известно, от каких фильмов и сериалов кайфует президент Украины Владимир Зеленский.

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