Меркель во время встречи с Зеленским стало плохо: появились подробности (видео)

В социальных сетях предположили, что видео с Меркель и Зеленским - фейк

Канцлеру Германии Ангеле Меркель внезапно стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сети появилось видео, на котором Ангелу Меркель сильно трясет во время того, как играют гимны двух стран. Она сжимает и разжимает руки и создается впечатление, что с трудом стоит на ногах. Президент Украины при этом невозмутимо стоит рядом.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water. Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7

Немного позже, во время общения с журналистами, Ангела Меркель объяснила, что скорее всего у нее было обезвоживание. Она заверила, что сейчас с ней уже все в порядке.

Having double-checked our source material — and from multiple angles — we can assure the skeptics among us: Merkel's shaking is real.



And here's what the chancellor herself had to say about it pic.twitter.com/4gDboTDlAu