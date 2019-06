Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ее затрясло

Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель в рамках официального визита в Берлине

Владимир Зеленский объяснил, почему не помог Ангеле Меркель во время их встречи, когда канцлеру Германии стало плохо из-за сильной жары. Об этом пишет Bild.

Напомним, сеть облетело видео, на котором можно заметить, что Ангела Меркель во время исполнения гимна сильно трясется сжав кулаки, а президент Украины невозмутимо стоит рядом.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров президенту задали вопрос об инциденте во время встречи.

"А что касается Меркель... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", - объяснил Зеленский.

Зеленский не помог Меркель во время приступа - президент объяснился (скрин видео)

Отметим, что Ангела Меркель также пояснила журналистам причины своего плохого самочуствия. По словам канцлера Германии, ей стало плохо из-за обезвоживания.

"С тех пор я выпила минимум три стакана воды. Очевидно, что именно это мне было нужно. Сейчас я чувствую себя хорошо", - заверила Меркель.

К слову, в этот день в Берлине стояла 30-тиградусная жара. Главы государств во время встречи находились на солнцепеке во время исполнения гимнов военных оркестров. Ангела Меркель стояла сжав кулаки и пыталась сдержать дрожь. Сразу же после исполнения гимнов канцлер Германии быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание.

При этом она останавливалась, чтобы поздравить военный оркестр. Очевидно, Ангела Меркель смогла справиться с плохим самочувствием.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7