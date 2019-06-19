Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ее затрясло

Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель в рамках официального визита в Берлине
Владимир Зеленский объяснил, почему не помог Ангеле Меркель во время их встречи, когда канцлеру Германии стало плохо из-за сильной жары. Об этом пишет Bild.
Напомним, сеть облетело видео, на котором можно заметить, что Ангела Меркель во время исполнения гимна сильно трясется сжав кулаки, а президент Украины невозмутимо стоит рядом.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров президенту задали вопрос об инциденте во время встречи.
"А что касается Меркель... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", - объяснил Зеленский.
Зеленский не помог Меркель во время приступа - президент объяснился (скрин видео)
Отметим, что Ангела Меркель также пояснила журналистам причины своего плохого самочуствия. По словам канцлера Германии, ей стало плохо из-за обезвоживания.
"С тех пор я выпила минимум три стакана воды. Очевидно, что именно это мне было нужно. Сейчас я чувствую себя хорошо", - заверила Меркель.
К слову, в этот день в Берлине стояла 30-тиградусная жара. Главы государств во время встречи находились на солнцепеке во время исполнения гимнов военных оркестров. Ангела Меркель стояла сжав кулаки и пыталась сдержать дрожь. Сразу же после исполнения гимнов канцлер Германии быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание.
При этом она останавливалась, чтобы поздравить военный оркестр. Очевидно, Ангела Меркель смогла справиться с плохим самочувствием.
German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.— DW Politics (@dw_politics) June 18, 2019
Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7
Зеленский не помог Меркель во время приступа - президент объяснился (видео: twitter.com/dw_politics/)
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