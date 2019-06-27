Меркель снова стало плохо на встрече с президентом (видео)

Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пресс-служба правительства ФРГ рассказала о самочувствии Меркель

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо. Инцидент произошел во время пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штанмайером в четверг, 27 июня.

В сеть попало видео, где Ангелу Меркель трясет во время выступления Франка-Вальтера Штанмайера. Стоит отметить, что в Германии очень жарко и температура воздуха утром уже превысила отметку +30 градусов.

Пресс-служба правительства ФРГ поспешила заверить, что с госпожой Меркель все в порядке и она чувствует себя хорошо. Она продолжит участвовать во всех официальных мероприятиях 27 июня, а вечером полетит в Японию, где 28 июня начнется саммит G20.

Меркель снова стало плохо (YouTube/euronews)

Совсем недавно жители Германии были обеспокоены состоянием здоровья Ангелы Меркель. Ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее сильно трясло, и она побледнела. Позже она объяснила свое состояние жарой и обезвоживанием.

Владимира Зеленского после того, как видео попало в сеть, обвинили в том, что он не помог Ангеле Меркель. На все обвинения президент Украины ответил, что канцлер Германии была в безопасности и он находился с ней рядом.

Ангеле Меркель 17 июля исполняется 65 лет. Недавно она заявила, что уходит с поста Христианско-демократического союза и не будет баллотироваться на выборах в бундестаг в 2021 году. Также она отметила, что не будет претендовать на какой-либо пост в руководстве Евросоюза.