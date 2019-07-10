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У Ангели Меркель стався новий напад на офіційній зустрічі (відео)

STYLERПерсони    10.07.2019 - 14:58
У Ангели Меркель стався новий напад на офіційній зустрічі (відео)
Ангелі Меркель знову стало погано (фото: GettyImages)

У кабміні ФРН відреагували на новий напад Меркель

Канцлеру Ангелі Меркель знову стало погано під час публічного заходу. Новий напад тремору стався під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії в середу, 10 липня. Про це пишуть західні ЗМІ.

64-річна Ангела Меркель неприродно стиснула губи, прикрила очі, її руки тремтіли. У цей час канцлер ФРН стояла поруч з Антті Ринне і слухала гімни держав, який грав військовий оркестр.

При цьому в кабміні Німеччини запевняють, що з Меркель все гаразд. Вона змогла продовжити зустріч з фінським прем'єром.

Ангелі Меркель знову стало погано (відео: YouTube/OstWest)

Зазначимо, що це вже третій напад Ангели Меркель, який трапився під час публічної появи канцлера. Минулий інцидент стався під час прес-конференції з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штанмайєром у четвер, 27 червня.

Нагадаємо, їй також стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 18 червня. Ангелу Меркель сильно затрясло, вона зблідла. Пізніше вона пояснила свій стан спекою і зневодненням.

Володимира Зеленського після того, як відео потрапило в мережу, звинуватили в тому, що він не допоміг Ангелі Меркель. На всі звинувачення президент України відповів, що канцлер Німеччини була в безпеці, і він був з нею поруч.

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