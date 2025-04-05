Ангеліна Усанова здивувала заявою про представницю України на "Міс Всесвіт"

Що Ангеліна сказала про учасницю "Міс Всесвіт"

За словами Усанової, вона стежила за конкурсом, фінал якого відбувся восени 2024 року. І представниця України, натякнула модель, мала якісь обставини, попри які вона все ж впоралася.

"Мені було цікаво, як пройде передача корони та як виступить Аліна, яка представляла Україну. Вона впоралася чудово, враховуючи свій вік і обставини", - заявила Ангеліна.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Окрім цього, Усанова поскаржилася на те, що представниці нашої країни не мають команди, яка б допомагала їм готуватися до подібних конкурсів. Хоча, вважає вона, наші дівчата гідні перемоги.

"На жаль, в Україні немає сильної команди, яка могла б професійно підготувати дівчину до міжнародного конкурсу. Але я впевнена, що з правильною підготовкою українські учасниці можуть досягати ще більших висот, адже наші дівчата — найкрасивіші у світі", - зазначила модель.

Хто така Ангеліна Усанова

Ангеліна Усанова - українська модель та співачка, яка здобула титул "Міс Україна Всесвіт 2023" . У серпні 2023 року вона представляла Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт 2023", де, хоча й не увійшла до фіналу, була відзначена в топ-10 номінації "Voice for Change".

Ангеліна Усанова (колаж: РБК-Україна)

У квітні 2024 року Ангеліна взяла участь у конкурсі "Miss Eco International" в Єгипті, де здобула перемогу, ставши першою українкою, яка отримала цей титул. Її національний костюм для цього конкурсу, створений із перероблених матеріалів, символізував фенікса, що відроджується з полум’я, відображаючи стійкість та відродження України.

Що відомо про Аліну Пономаренко

Аліна Пономаренко - українська модель, яка у 2024 році отримала титул "Міс Україна Всесвіт". Вона закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" та має значний досвід у модельній сфері, зокрема, увійшла до топ-10 міжнародного конкурсу "Miss Supertalent 2023" у Південній Кореї.

Костюм Пономаренко (фото: instagram.com/missukraine_universe)

На конкурсі "Міс Всесвіт 2024" в Мексиці Аліна представила національний костюм під назвою "Сила землі". Вбрання, вагою 5 кілограмів, складалося з металізованої срібної штучної шкіри, що символізує броню, та було оздоблене квітковими елементами, включаючи мак на грудях, який є символом пам’яті. Цей костюм відображав силу та стійкість українського народу