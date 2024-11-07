Захисні лати і броня: Аліна Пономаренко презентувала національний костюм для "Міс Всесвіт-2024"

Аліна Пономаренко , яка представляє Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2024", презентувала національний костюм під назвою "Сила землі". Це вбрання оздоблене різноманітними унікальними деталями, що відображають глибокий символізм.

Національний костюм України для "Міс Всесвіт 2024"

"Століттями ми боролися за право бути господарями на своїй землі. Рідна земля, наша національна ідентичність і воля на нашій Батьківщині - найбільші цінності кожного українця. З землі починається все живе, в землю ми й повертаємося. З землею ми - одне ціле. Ми проросли в ній і вона проросла в нас - це навіки!" - йдеться у пості.



"Національний костюм "Сила землі" символізує багату, плодючу, святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка й оберігає Україну. Ця броня створена з незламності та відважності українських захисників та захисниць, стійкості рідних, які чекають на своїх синів, доньок, чоловіків, батьків з війни. Якби Україна була жінкою, вона виглядала би саме так: жива, ніжна й квітуча і в той же час - міцна, як сталь", - також зазначили автори.

Національний костюм України на "Міс Всесвіт-2024 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Вбрання створене з матеріалів, що символізують захист. Основу костюму складає матеріал, схожий на броню, виготовлений з металізованої срібної штучної шкіри.

Комбінезон із квітковим принтом виконаний із біфлексу, прикрашеного шовковими мініпелюстками, бісером, квітковими паєтками та стразами. За основу спідниці взято шовкову органзу.

Особливу увагу привертає квітка маку на грудях, яка символізує високу ціну, що платить Україна за захист своїх земель. У літературі й піснях мак уособлює кров козака, що героїчно загинув.

Волосся Аліни прикрашене сталевими квітами.

"Десь у шарах змученої української землі "зріють" посаджені війною "сталеві квіти" - міни. Війна в Україні залишить по собі багато таких "квітів". Вже сьогодні офіційна статистика стверджує, що Україна посідає одне з найвищих місць у світі за кількістю втрат серед цивільного населення від наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися", - пояснююється у публікації.

Національний костюм України на "Міс Всесвіт-2024 (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Над створенням вбрання працювала команда MÜ production, і робота тривала понад два тижні. Загальна вага вбрання становить близько 5 кг. До слова, MÜ production також були авторами національного костюму для представниці України на "Міс Всесвіт 2023" Ангеліни Усанової.

Конкурс національних костюмів відбудеться в Мексиці 14 листопада о 20:00 (у ніч на 15 листопада о 4:00 за київським часом), а фінал конкурсу запланований на ніч проти 17 листопада. Участь беруть представниці 130 країн, але одну з учасниць дискваліфікували через порушення правил.