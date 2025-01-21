ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Як зараз живе "Міс Україна" Олександра Ніколаєнко, яка засвітилася на інавгурації Трампа

Вівторок 21 січня 2025 12:41
UA EN RU
Як зараз живе "Міс Україна" Олександра Ніколаєнко, яка засвітилася на інавгурації Трампа Олександра Ніколаєнко (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі обговорюють появу 43-річної колишньої моделі з Одеси, "Міс України-2001" Олександри Ніколаєнко на церемонії інавгурації Дональда Трампа, куди вона приїхала разом зі своїм 89-річним чоловіком-мільярдером.

Як живе зараз засновниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" і чим займається? дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Олександри Ніколаєнко

Олександра народилася у Будапешті в сім'ї військового та економістки. Освіту здобувала в Одесі, де навчалася на факультеті цивільного права в юридичній академії. Крім того, Олександра завершила навчання в державній академії харчових технологій.

Попри освіту в галузі економіки та права, Ніколаєнко розпочала модельну кар'єру ще у 15 років. Вже через рік вона здобула титул "Міс Одеса", а у 18 років стала переможницею у конкурсі "Міс Україна-2001".

Як зараз живе &quot;Міс Україна&quot; Олександра Ніколаєнко, яка засвітилася на інавгурації Трампа

Олександра Ніколаєнко (фото: Getty Images)

Дівчина представляла Україну також на міжнародному конкурсі "Міс Світу" в ПАР і потрапила до топ-10 фіналісток. Після цього залишилася у США, де брала участь у місцевих конкурсах краси.

У 2004 році вона представляла Україну на "Міс Всесвіт" в Еквадорі, але до фіналу не потрапила.

Знайомство з Трампом та одруження з його другом

Знайомство з Дональдом Трампом, ймовірно, стало поворотним моментом у житті Олександри. У той час політик був власником конкурсу "Міс Всесвіт" і, можливо, саме завдяки його підтримці красуня очолила та стала власницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Варто зазначити, що у 2015 році вона вирішила продати цей конкурс.

47-й президент США познайомив Олександру Ніколаєнко зі своїм близьким другом і бізнес-партнером Філом Раффіном, відомим магнатом у сфері нерухомості та казино, який входить до числа найбагатших людей Лас-Вегаса.

Як зараз живе &quot;Міс Україна&quot; Олександра Ніколаєнко, яка засвітилася на інавгурації Трампа

Олександра Ніколаєнко з чоловіком (фото: Getty Images)

Раффін кілька разів пропонував коханій руку й серце, і зрештою вона прийняла його пропозицію. Їхнє весілля відбулося у 2008 році на приватній території Дональда Трампа. Святкування супроводжували виступи таких зірок, як Селін Діон, Джастін Тімберлейк і Петро Чорний.

У шлюбі народилося двоє дітей: син Річард і донька Малена.

Де зараз Олександра Ніколаєнко

Після одруження публічна активність Олександри поступово зменшувалася. Вона неодноразово підкреслювала, що її головна роль - це бути мамою та домогосподаркою. Жодних публічних висловлювань на підтримку України з її боку не було ні під час подій 2014 року, ні у 2022 році.

Ніколаєнко володіє спа-салоном, який носить її ім’я, розташованим у готелі Treasure Island Hotel and Casino у Парадайзі.

Знайти Олександру у соцмережах неможливо, адже вона веде вкрай закритий спосіб життя і майже не з’являється на публіці.

Однак нещодавно вона зробила виняток, з’явившись разом із чоловіком на інавгурації Дональда Трампа, яка проходила у Ротонді Капітолію у Вашингтоні.

Як зараз живе &quot;Міс Україна&quot; Олександра Ніколаєнко, яка засвітилася на інавгурації Трампа

Олександра Ніколаєнко з чоловіком на інавгурації Трампа (фото: Getty Images)

Подружжя було серед почесних гостей заходу і спостерігало за тим, як Трамп складав присягу. Їх місця розташовувалися поруч із Біллом та Гілларі Клінтон.

Як зараз живе &quot;Міс Україна&quot; Олександра Ніколаєнко, яка засвітилася на інавгурації Трампа

Олександра Ніколаєнко з чоловіком на інавгурації Трампа (скріншот)

До слова, раніше ми розповідали, що перша леді США оголила плечі під час інавгураційного балу.

Також дивіться розкішні образи Іванки Трамп на інавгурації батька,

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Міс Україна Президент Міс Всесвіт Україна
NEWS
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів