Ангелина Усанова удивила заявлением о представительнице Украины на "Мисс Вселенная"

Что Ангелина сказала об участнице "Мисс Вселенная"

По словам Усановой, она следила за конкурсом, финал которого состоялся осенью 2024 года. И у представительницы Украины, намекнула модель, были какие-то обстоятельства, несмотря на которые она все же справилась.

"Мне было интересно, как пройдет передача короны и как выступит Алина, которая представляла Украину. Она справилась прекрасно, учитывая свой возраст и обстоятельства", - заявила Ангелина.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Кроме этого, Усанова пожаловалась на то, что у представительниц нашей страны нет команды, которая бы помогала им готовиться к подобным конкурсам. Хотя, считает она, наши девушки достойны победы.

"К сожалению, в Украине нет сильной команды, которая могла бы профессионально подготовить девушку к международному конкурсу. Но я уверена, что с правильной подготовкой украинские участницы могут достигать еще больших высот, ведь наши девушки - самые красивые в мире", - отметила модель.

Кто такая Ангелина Усанова

Ангелина Усанова - украинская модель и певица, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная 2023". В августе 2023 года она представляла Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2023", где, хотя и не вошла в финал, была отмечена в топ-10 номинации "Voice for Change".

Ангелина Усанова (коллаж: РБК-Украина)

В апреле 2024 года Ангелина приняла участие в конкурсе "Miss Eco International" в Египте, где одержала победу, став первой украинкой, получившей этот титул. Ее национальный костюм для этого конкурса, созданный из переработанных материалов, символизировал феникса, возрождающегося из пламени, отражая устойчивость и возрождение Украины.

Что известно об Алине Пономаренко

Алина Пономаренко - украинская модель, которая в 2024 году получила титул "Мисс Украина Вселенная". Она окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" и имеет значительный опыт в модельной сфере, в частности, вошла в топ-10 международного конкурса "Miss Supertalent 2023" в Южной Корее.

Костюм Пономаренко (фото: instagram.com/missukraine_universe)

На конкурсе "Мисс Вселенная 2024" в Мексике Алина представила национальный костюм под названием "Сила земли". Наряд, весом 5 килограммов, состоял из металлизированной серебряной искусственной кожи, символизирующей броню, и был украшен цветочными элементами, включая мак на груди, который является символом памяти. Этот костюм отражал силу и стойкость украинского народа