"Міс Україна-2024" Марія Мельниченко спростувала стереотип про конкурси краси

Володарка титулу "Міс Україна-2024", 20-річна киянка Марія Мельниченко, яка представить нашу країну на 72-му конкурсі "Міс Світу", спростувала стереотип, що учасниці конкурсів краси не можуть стати справжніми подругами.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона зазначила, що учасниці подібних конкурсів ставляться одна до одної не тільки як конкурентки.

"Я можу сміливо сказати, що зруйнувала цей стереотип! Конкурси краси - це не тільки про суперництво, а й про можливість зустріти однодумців. У мене досі залишилися дуже теплі стосунки з деякими учасницями. Ми підтримуємо зв'язок, часто спілкуємось, а іноді навіть зустрічаємось на каву чи за смачною вечерею. Ці дівчата надихають мене своєю силою, амбіціями та щирістю", - підкреслила Мельниченко.

"Міс Україна-2024" (фото: instagram.com/melnychenko____)

Що відомо про Марію Мельниченко

Марії Мельниченко 20 років. Вона вивчає фінанси в Державному Податковому Університеті.

Багато займається спортом: серед її захоплень теніс, сноуборд, лижі, а також танці.

Дівчина також підтримує благодійні збори на потреби ЗСУ.

У грудні 2024 року перемогла на конкурсі "Міс Україна-2024", який вперше з початку повномасштабної війни провели наживо. До цього захід декілька років був онлайн.

Марія Мельниченко представить нашу країну на 72-му конкурсі "Міс Світу", який відбудеться в лютому-березні 2025 року.

Марія Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)

Що відомо про конкурс "Міс Світу"

"Міс Світу" (Miss World) - щорічний міжнародний конкурс краси, найстаріший із заходів подібного роду. Входить до "великої четвірки" конкурсів краси поряд із конкурсами "Міс Всесвіт", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".

Вперше конкурс провели в 1951 році у Великій Британії.

З 2003 року в конкурсі участь бере понад 100 країн, що підвищує конкуренцію і боротьбу за корону конкурсу.