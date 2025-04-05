Ангелина Усанова удивила заявлением о представительнице Украины на "Мисс Вселенная"

Модель Ангелина Усанова, которая стала победительницей конкурса красоты в Египте Miss Eco International-2024, рассказала, понравилась ли ей представительница Украины на "Мисс Вселенная" Алина Пономаренко.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Hochu Усанова сказала, понравилось ли ей выступление модели на международном конкурсе.

Что Ангелина сказала об участнице "Мисс Вселенная"

По словам Усановой, она следила за конкурсом, финал которого состоялся осенью 2024 года. И у представительницы Украины, намекнула модель, были какие-то обстоятельства, несмотря на которые она все же справилась.

"Мне было интересно, как пройдет передача короны и как выступит Алина, которая представляла Украину. Она справилась прекрасно, учитывая свой возраст и обстоятельства", - заявила Ангелина.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Кроме этого, Усанова пожаловалась на то, что у представительниц нашей страны нет команды, которая бы помогала им готовиться к подобным конкурсам. Хотя, считает она, наши девушки достойны победы.

"К сожалению, в Украине нет сильной команды, которая могла бы профессионально подготовить девушку к международному конкурсу. Но я уверена, что с правильной подготовкой украинские участницы могут достигать еще больших высот, ведь наши девушки - самые красивые в мире", - отметила модель.

Кто такая Ангелина Усанова

Ангелина Усанова - украинская модель и певица, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная 2023". В августе 2023 года она представляла Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2023", где, хотя и не вошла в финал, была отмечена в топ-10 номинации "Voice for Change".

Ангелина Усанова (коллаж: РБК-Украина)

В апреле 2024 года Ангелина приняла участие в конкурсе "Miss Eco International" в Египте, где одержала победу, став первой украинкой, получившей этот титул. Ее национальный костюм для этого конкурса, созданный из переработанных материалов, символизировал феникса, возрождающегося из пламени, отражая устойчивость и возрождение Украины.

Что известно об Алине Пономаренко

Алина Пономаренко - украинская модель, которая в 2024 году получила титул "Мисс Украина Вселенная". Она окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" и имеет значительный опыт в модельной сфере, в частности, вошла в топ-10 международного конкурса "Miss Supertalent 2023" в Южной Корее.

Костюм Пономаренко (фото: instagram.com/missukraine_universe)

На конкурсе "Мисс Вселенная 2024" в Мексике Алина представила национальный костюм под названием "Сила земли". Наряд, весом 5 килограммов, состоял из металлизированной серебряной искусственной кожи, символизирующей броню, и был украшен цветочными элементами, включая мак на груди, который является символом памяти. Этот костюм отражал силу и стойкость украинского народа