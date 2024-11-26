Анекдот-клуб "Золотий Гусак"

Смішні історії, байки та анекдоти шанувальникам розповідали Ілля Ноябрьов, Анатолій Дяченко, Євген Паперний, Дмитро Чекалкін, Давид Черкаський, Володимир Бистряков, Валерій Чигляєв, Гарік Кричевський та Хем Салганик.

Ілля Ноябрьов

Він - телеведучий, конферансьє та автор телевізійних проєктів, серед яких і "Золотий Гусак". Нині чоловікові 76 років, і він продовжує свою діяльність. Ноябрьов і надалі працює у сфері кіноіндустрії, знімається в проєктах, а також виступає як ведучий заходів. Нижче можете побачити, як шоумен виглядає сьогодні.

Ілля Ноябрьов (фото: facebook.com/radioNV.ua)

Анатолій Дяченко

Український актор і гуморист також став зіркою "Золотого Гусака". На жаль, він помер у 2005 році. У липні того року у знаменитості стався серцевий напад. У той момент він був за кермом, і це спричинило серйозну автокатастрофу недалеко від Вишгорода. Разом із Дяченком їхав у машині також актор Володимир Ямненко, який отримав травму внаслідок аварії. Тіло Дяченка кремували, а урну з прахом поховали на Байковому кладовищі.

За свою кар'єру Дяченко запам'ятався також як ведучий програм "З пивом по життю", "3х4. Найкумедніше домашнє відео", а також він долучався до низки інших популярних проєктів.

Анатолій Дяченко у мюзиклі "Сорочинський ярмарок" (фото: Кінорум)

Євген Паперний

Колишній чоловік Ольги Сумської у вересні відзначив 74-й день народження. Він залишається українським актором театру, кіно і дубляжу, має звання народного артиста України, а також є членом Національної спілки кінематографістів України.

У березні минулого року акторові зробили операцію зі зміни суглобів, і в мережі можна було знайти інформацію, що стосувалася його одужання.

Євген Паперний (зправа), Віталій Борисюк, Ольга Сумська і Віталій Кличко (фото: facebook.com/osumska)

Дмитро Чекалкін

Український шоумен після успіху "Золотого Гусака" став відомим блогером і медійником. Він активно обговорює суспільно-політичні теми, має свій канал у соцмережах, а також долучається до громадянських ініціатив.

Сьогодні чоловікові 60 років. Окрім творчої професії, він також є перекладачем, колишнім дипломатом і директором рекламної агенції. У 2005 році Чекалкін розповідав, що Коломойський свого часу пропонував йому очолити канал "1+1", але той відмовився.

Дмитро Чекалкін сьогодні (фото: facebook.com/Dmitriy.Chekalkin)

Давид Черкаський

Український режисер і мультиплікатор є творецем культових мультфільмів "Острів скарбів" та "Капітан Врунгель". У "Золотому Гусаку" він часто виступав як автор гумористичних номерів.

На жаль, Черкаський помер у 2018 році у віці 87 років. Напередодні була двомісячна госпіталізація, пов'язана з інсультом. Знаменитість поховали 1 листопада в одній могилі з батьками на Берковецькому кладовищі.

Давид Черкаський помер у 2018 році (фото: facebook.com/Esugroup)

Володимир Бистряков

Український композитор має проросійські погляди, через що опинився у центрі бази "Миротворець". Піаніст і шоумен, якому нині 77 років, виявився українофобом і поширює антиукраїнську пропаганду. У минулому Бистряков висловлювався проти Євромайдану, підтримував анексію Криму Росією та виправдовував сепаратистів. Україну композитор називав "агресором", а українських солдатів - "мародерами".

Володимир Бистряков зрадив Україну (Facebook/Володимир Бистряков)

Валерій Чигляєв

Український актор, гуморист і шоумен, у липні відзначив свій 67-й день народження. Він продовжує працювати в Театрі на Подолі та Театрі на Печерську у столиці. Чигляєв здобув популярність не лише як ведучий програми "Золотий Гусак", а й завдяки участі у зйомках різноманітних неполітичних ток-шоу.

Він має яскраве амплуа комедійного персонажа і на сцені майстерно демонструє різноманітні засоби акторського мистецтва. Як виглядає зірка сьогодні, дивіться на сторінці нижче.

Валерій Чигляєв сьогодні (фото: facebook.com/chiglyaev)

Гарік Кричевський

Український автор-виконавець - також один із тих, хто продовжує активну творчу діяльність. Окрім сольної роботи, він гастролює з гуртом "Княжий двір. Кричевський активно веде соцмережі, ділиться кадрами з колегами, а також розповідає про свої благодійні заходи, які проводить на підтримку України.

Гарік Кричевський (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

Хем Салаганик

Український сценарист у минулому працював редактором на студії "Укртелефільм", а також був співавтором сценаріїв до документальних фільмів "Чорнобиль. Два кольори часу", "Пробудження", "Не хочу згадувати", "Заручники свободи" та інших. Життя зірки обірвалося у серпні 2013 року у віці 90 років.

Хем Салаганик помер у 2013 році (скриншот)