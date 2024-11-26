Анекдот-клуб "Золотой Гусь"

Смешные истории, басни и анекдоты поклонникам рассказывали Илья Ноябрев, Анатолий Дяченко, Евгений Паперный, Дмитрий Чекалкин, Давид Черкасский, Владимир Быстряков, Валерий Чигляев, Гарик Кричевский и Хэм Салганик.

Илья Ноябрев

Он - телеведущий, конферансье и автор телевизионных проектов, среди которых и "Золотой Гусь". Сейчас мужчине 76 лет и он продолжает свою деятельность. Ноябрев и дальше работает в сфере киноиндустрии, снимается в проектах, а также выступает как ведущий мероприятий. Ниже вы можете увидеть, как шоумен выглядит сегодня.

Илья Ноябрев (фото: facebook.com/radioNV.ua)

Анатолий Дьяченко

Украинский актер и юморист также стал звездой "Золотого Гуся". К сожалению, он умер в 2005 году. В июле того года у знаменитости случился сердечный приступ. В тот момент он был за рулем, и это повлекло за собой серьезную автокатастрофу недалеко от Вышгорода. Вместе с Дяченко ехал в машине также актер Владимир Ямненко, получивший травму в результате аварии. Тело Дяченко кремировали, а урну с прахом похоронили на Байковом кладбище.

За свою карьеру Дяченко запомнился также как ведущий программ "С пивом по жизни", "3х4. Самое забавное домашнее видео", а также он приобщался к ряду других популярных проектов.

Анатолий Дяченко в мюзикле "Сорочинская ярмарка" (фото: Кинорум)

Евгений Паперный

Бывший муж Ольги Сумской в сентябре отметил 74-й день рождения. Он остается украинским актером театра, кино и дубляжа, имеет звание народного артиста Украины, а также является членом Национального союза кинематографистов Украины.

В марте прошлого года актеру сделали операцию по замене суставов, и в сети можно было найти информацию, касающуюся его выздоровления.

Евгений Паперный (справа), Виталий Борисюк, Ольга Сумская и Виталий Кличко (фото: facebook.com/osumska)

Дмитрий Чекалкин

Украинский шоумен после успеха "Золотого Гуся" стал известным блогером и медийщиком. Он активно обсуждает общественно-политические темы, имеет свой канал в соцсетях, а также приобщается к гражданским инициативам.

Сегодня мужчине 60 лет. Кроме творческой профессии, он также является переводчиком, бывшим дипломатом и директором рекламного агентства. В 2005 году Чекалкин рассказывал, что Коломойский в свое время предлагал ему возглавить канал "1+1", но он отказался.

Дмитрий Чекалкин сегодня (фото: facebook.com/Dmitriy.Chekalkin)

Давид Черкасский

Украинский режиссер и мультипликатор является творцом культовых мультфильмов "Остров сокровищ" и "Капитан Врунгель". В "Золотом Гусе" он часто выступал как автор юмористических номеров.

К сожалению, Черкасский умер в 2018 году в возрасте 87 лет. Перед этим была двухмесячная госпитализация, связанная с инсультом. Знаменитость похоронили 1 ноября в одной могиле с родителями на Берковецком кладбище.

Давид Черкасский умер в 2018 году (фото: facebook.com/Esugroup)

Владимир Быстряков

Украинский композитор имеет пророссийские взгляды, из-за чего оказался в центре базы "Миротворец". Пианист и шоумен, которому сейчас 77 лет, оказался украинофобом и распространяет антиукраинскую пропаганду. В прошлом Быстряков высказывался против Евромайдана, поддерживал аннексию Крыма с Россией и оправдывал сепаратистов. Украину композитор называл "агрессором", а украинских солдат - "мародерами".

Владимир Быстряков предал Украину (Facebook/Владимир Быстряков)

Валерий Чигляев

Украинский актер, юморист и шоумен в июле отметил свой 67-й день рождения. Он продолжает работу в Театре на Подоле и Театре на Печерске в столице. Чигляев обрел известность не только как ведущий программы "Золотой Гусь", но и благодаря участию в съемках различных неполитических ток-шоу.

Он имеет яркое амплуа комедийного персонажа и на сцене мастерски демонстрирует разнообразные средства актерского искусства. Как выглядит звезда сегодня, смотрите на странице ниже.

Валерий Чигляев сегодня (фото: facebook.com/chiglyaev)

Гарик Кричевский

Украинский автор-исполнитель также является одним из тех, кто продолжает активную творческую деятельность. Кроме сольной работы, он гастролирует с группой "Княжий двор". Кричевский активно ведет соцсети, делится кадрами с коллегами, а также рассказывает о своих благотворительных мероприятиях, которые проводит в поддержку Украины.

Гарик Кричевский (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

Хэм Салаганик

Украинский сценарист в прошлом работал редактором на студии "Укртелефильм", а также был соавтором сценариев к документальным фильмам "Чернобыль. Два цвета времени", "Пробуждение", "Не хочу вспоминать", "Заложники свободы" и других. Жизнь звезды обовалась в августе 2013 года в возрасте 90 лет.

Хэм Салаганик умер в 2013 году (скриншот)