Як сьогодні виглядає Ольга Куриленко - українка, яка підкорила Голлівуд (фото)

Ольга Куриленко - французька акторка і модель українського походження, відома зйомками у стрічках про Джеймса Бонда, "Хітмен", "Світ забуття" та інших.

Як сьогодні виглядає та чим живе знаменитість, яка в минулому відзначилася кількома скандальними заявами, читайте детальніше у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар'єра та особисте життя

Уроженка міста Бердянськ виїхала до Парижа у 16 років. За шість місяців вона вивчила французьку та почала працювати в модельній агенції. Уже згодом дівчина з'явилася на обкладинці журналу Glamour, тоді їй було 18.

Після цього посипалися пропозиції від інших іменитих видань, у числі яких Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue та інших.

У 2000 році українка вийшла заміж за французького фотографа Седрика Ван Моля. Їхній шлюб тривав два роки. Після розлучення французький паспорт дав змогу дівчині мандрувати та працювати на Заході. Згодом вона влаштувалася до акторської агенції та, замість модельної діяльності, обрала акторство.

Фото Ольги Куриленко сьогодні (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

У 2005 році Куриленко дебютувала у стрічці "Безіменний палець" від режисерки Діани Бертран. Також Куриленко неодноразово грала у фільмах, які мали еротичний підтекст. В їх числі - "Париж, я тебе люблю", "Змія", а потім роль Ніки Вороніної у стрічці "Хітмен".

У період з 2006 по 2007 рік зірка була у шлюбі з американським підприємцем Деміаном Габріелом.

У 2009 році Куриленко переїжджає до Лондона. Наступного року вона бере участь у зйомках франко-українського фільму "Земля забуття", у якому розповідається про вплив Чорнобильської катастрофи на життя людей. Там Куриленко зіграла одну з ключових ролей і це були її перші зйомки на Батьківщині.

Ольга Куриленко має українське походження (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

У жовтні 2015 року акторка народила сина Олександра Марка Гораціо від британського письменника Макса Баніца, з яким вона на той період була у стосунках.

У списку останніх її кінопроєктів - робота у екшн-трейлері "Вартовий", яка знімалася у 2021 році. Також вона зіграла Антонію Драйков у фільмі "Чорна вдова" від кіновсесвіту Marvel. У жовтні Куриленко здобула роль у стрічці "Спека", де також грає Дон Джонсон.

Ольга Куриленко про війну (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скандали

У 2015 році українка відзначилася заявою про війну на сході України. Такий коментар вона давала іспанському виданню El Mundo:

"Чесно кажучи, все це викликає у мене сум. Ми, росіяни і українці, - один і той же народ - слов'яни. Ми нічим одне від одного не відрізняємося. Того, що відбувається, не повинно бути між братами і сестрами. Так що це абсурдно, як і всі війни без винятку.

Хоча завжди зазначається, що переможець є, але на практиці ним ніхто не є. Оскільки люди гинуть і з того, і з іншого боку, і це величезне нещастя. У кожній війні гинуть тисячі людей. Заради чого? Заради мінімальної зміни? А іноді навіть і цього не буває. Воно того не варте".

Це була не єдина скандальна заява, оскільки у травні 2020 року Ольга заявила, що не вважає себе українкою.

"Чому ви вирішили, що я соромлюся національності? Вже по крові визначають, так ось я не стовідсоткова українка, а тест ДНК взагалі показав, що в мене немає української крові. Сорі, але тест так показав, я сама здивувалася", - видала вона.

Такі слова спричинили неабиякий шквал критики серед українського суспільства.

Що Ольга Куриленко публікує у соцмережах ​​​​​​​(фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Життя Ольги Куриленко зараз

Попри недавні скандальні заяви, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у лютому 2022 року, зірка продемонструвала проукраїнську позицію та заявила про свою підтримку Батьківщині. У блозі вона встановила головне фото, де видніється український прапор, а в шапці профілю назвала себе "акторкою, моделлю та мамою чудового хлопця".

На сторінці зараз Куриленко публікує свої робочі моменти, ділиться думками, а також показує ефектні образи з прем'єр. Окрім того, вона часто публікує теплі фото з сином, а також висловлює слова підтримки українцям. Вона заявляла, що не може нічого зробити, окрім як публікувати слова підтримки, і називала себе "не політиком".

"Я нічого не можу зробити, окрім як опублікувати слова підтримки. Нічого більше. Я не політик - ця війна в їхніх руках, і жодні наші протести їх не зупинять. Тільки вони можуть зупинити це", - писала Куриленко.

Як Ольга Куриленко виглядає сьогодні ​​​​​​​(фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)