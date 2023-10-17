Шоумен Бистряков, який втік до Європи, тепер називає українців "окупантами"

Шоумен Володимир Бистряков давно відомий своїми проросійськими поглядами, до того ж сім'єю втік з України до Європи. На цей раз він відзначився висловлюваннями про свою батьківщину, де він народився.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook Бистрякова.

Що написав Бистряков, що втік

Так, колишній український шоумен вирішив блиснути інтелектом і опублікував пост про Ізраїль та євреїв. У коментарі йому написала жінка і запитала, чому ж він із сімейством назавжди залишив батьківщину.

Бистряков відповів підписниці у своєму характерному тоні. До того ж він вважає, що Україна "окупована особами, які нищать" його мову та культуру.

"Давайте обійдемося без моралі! Я не хлопчик, а ви не лектор "Знання". Що стосується моєї Батьківщини .... вона залишилася в моїй душі і пам'яті. Сьогодні ця територія окупована особами, що знищують мою мову, мою культуру, мою пам'ять та мої духовні цінності", - написав утікач.

Володимир продовжив свої "перли" та написав, що "українців ведуть на забій".

"І запам'ятайте, ніколи я не ототожнював поняття "Батьківщина" та "правлячий режим". Ототожнення цих понять і є головною маніпуляцією тих, хто жене українців на забій", - резюмував він.

Що говорив Бистряков раніше про Україну

На початку повномасштабного вторгнення росіян композитор звинуватив Україну в тому, що начебто війна була спровокована саме українцями.

Він називав суспільство в Україні "ідіотами".

Артист також вважає роки після вигнання екс-президента Віктора Януковича "холерними" та порадив українцям, які захищають свою землю, звернутися "до психіатра".