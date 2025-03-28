Анджеліна Джолі здійснила мрію 14-річної українки, яка постраждала від обстрілів в Ізюмі

Зараз Поліна проходить реабілітацію в київській дитячій лікарні Охматдит, де медики докладають усіх зусиль, щоб допомогти їй відновити здатність ходити.

Під час сеансу з психологом дівчина поділилася своєю мрією - зустрітися з Анджеліною Джолі.

Платформа United24, ініційована Володимиром Зеленським для збору коштів на підтримку України, частково допомогла здійснити цю мрію.

Поліна отримала особисту записку від акторки та мала можливість поспілкуватися з нею онлайн.

"Її найбільша мрія - знову ходити, і українські лікарі працюють над тим, щоб це стало реальністю. Також дівчинка розповіла, що дуже хотіла б зустрітися з Анджеліною. Ми зробили все можливе, щоб допомогти здійснити її другу мрію. Американська акторка поспілкувалася з Поліною онлайн, а також передала їй записку зі словами підтримки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 лютого російські війська здійснили балістичний удар по Ізюму Харківської області.

Внаслідок обстрілу була зруйнована будівля міської ради та пошкоджені багатоповерхівки. Загинуло п'ятеро людей, 55 осіб отримали поранення, серед яких троє дітей.

Як повідомлялося раніше, Анджеліна Джолі відвідала Україну у квітні 2022 року. Вона була помічена в одному з кафе Львова, після чого поспілкувалася з місцевими жителями на центральному вокзалі та зробила кілька фотографій з натовпом.

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