Зірка "Х-Фактору" вперше за три роки зустрівся з бабусею, яка жила в окупації: "Плачу від щастя" (відео)
Співак та зірка "Х-Фактору" Дмитро Волканов народився та виріс в Бердянську, який нині окупувала РФ. І там перебувала його бабуся, але нещодавно вона все ж зуміла виїхати та вже зустрілася з зірковим онуком.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Волканова.
Співак розповідав, що сам він зустрів початок повномасштабної війни у Києві. А дві його бабусі - в Бердянську. Він дуже хвилювався за них, адже не міг з ними побачитися.
"Більше трьох років минуло від того дня коли ми бачилися в останнє. В нас забрали таку можливість, в нас забрали дім…Три роки дзвінків, поганий звʼязок, відсутність в мережі тижнями… І ось та мить, коли жага до життя і свободи перемагає!" - написав нині Волканов.
Одна з його бабусь наважилася покинути все, що мала в Бердянську. Заради зустрічі з дітьми та онуками вона подолала неабиякий шлях. І жінці вдалося нарешті обійняти співака. Він показав теплу зустріч з бабусею, яка вийшла неймовірно щемливою.
"Людина в майже 70 років, кидаючи все, їде до своїх дітей, через 3 країни, 4 доби сидячі в автобусі та стоячи на кордонах по 18 годин… Заради цих обіймів… Плачу від щастя", - написав Дмитро.
В коментарях під відео юзери пораділи за Волканова та його бабусю. Вони пишуть:
- "Як я хочу, щоб всі сімʼї знову були разом! Щоб наші рідні люди були в безпеці та при згадці дому всі українці більше не плакали, а щасливо посміхалися!"
- "Як це прекрасно зустрічати рідних серцю та душі людей. Радію разом з вами"
- "Хотіла би так само своїх побачити. Радію з вами"
- "Божечки, яке щастя! Бабусі міцного здоровʼя та довгих років життя"
- "Такі щасливі, бабуся може пишатись своїм внуком"
- "Так зворушливо. Бажаю всім родинам якнайшвидше возз'єднатися".
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