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Анджелина Джоли показала на весь мир, как маленькая украинка игралась обломком бомбы

Фото: Анджелина Джоли с детьми facebook.com/boryslavrada)
Автор: Светлана Мащенко

Анджелина Джоли пробыла во Львове несколько дней, посетив центры приема беженцев, больницы. Легендарная актриса больше всего общалась с детьми, привезя из Украины много историй войны.

Одну из них актриса рассказала в Instagram.

Это рассказ о маленькой девочке, которая игралась обломком бомбы, не зная, что это такое.

"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, которая нашла его, не осознавала, что камень, с которым она игралась, на самом деле был обломком бомбы", - подписала актриса серию фото с детьми.

Она говорит, что у многих детей, которых она встретила, после взрыва на вокзале в Краматорске удаляли осколки. Это тяжелый и болезненный процесс.

"Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, были слишком опасными для удаления, и они остались внутри некоторых детских тел", - написала актриса и призвала всех и дальше бороться за прекращение войны.

Ранее мы писали, что парень-мем из кафе Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли.

Также сообщалось, что Анджелина Джоли поделилась суперсилой с маленькими украинцами.

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Анджелина Джоли