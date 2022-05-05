Анджелина Джоли показала на весь мир, как маленькая украинка игралась обломком бомбы

Это рассказ о маленькой девочке, которая игралась обломком бомбы, не зная, что это такое.

"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, которая нашла его, не осознавала, что камень, с которым она игралась, на самом деле был обломком бомбы", - подписала актриса серию фото с детьми.

Она говорит, что у многих детей, которых она встретила, после взрыва на вокзале в Краматорске удаляли осколки. Это тяжелый и болезненный процесс.

"Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, были слишком опасными для удаления, и они остались внутри некоторых детских тел", - написала актриса и призвала всех и дальше бороться за прекращение войны.