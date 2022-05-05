Анджеліна Джолі показала на весь світ, як маленька українка гралася уламком бомби

Це розповідь про маленьку дівчинку, яка гралася уламком бомби, не знаючи, що це таке.

"Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали "особливий камінь", знайдений маленькою дівчинкою. Маленька дівчинка, яка знайшла його, не усвідомлювала, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби", - підписала актриса серію фото з дітьми.

Вона каже, що у багатьох дітей, яких вона зустріла, після вибуху на вокзалі в Краматорську видаляли осколки. Це важкий і болісний процес.

"Фрагменти, близькі до життєво важливих органів, були надто небезпечними для видалення, і вони залишилися всередині деяких дитячих тіл", - написала актриса і закликала всіх й далі боротися за припинення війни.