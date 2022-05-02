Мальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейне
Парень-мем, который стал знаменитым благодаря видео из львовской кофейни, куда зашла Анджелина Джоли, нашелся. Его зовут Юлиан, ему 14 лет, и он говорит - не сразу понял, что происходит вокруг.
Об этом говорится в сюжете Сніданку з 1+1.
Львовянин Юлик заканчивает восьмой класс, носит разрисованные кроссовки, катает на велосипеде.
В тот день парень как раз ехал забирать колесо к своему транспорту. Маршрутки долго не было, поэтому он зашел в кофейню перекусить.
"Краем уха слышу, кто-то по-английски разговаривает... Думаю, какая-то американская знаменитость инстаграмная... Вижу ее, но не понял кто это, не узнал ее", - рассказывает Юлиан и говорит, что в жизни актриса совсем другая.
В тот момент он слушал музыку, просматривал посты в Инстаграм. Потом поехал домой. Там мама показала ему видео с ним.
"Я пока домой приехал, я уже почти во всех пабликах был", - говорит он и добавляет - думал, что это был сон.
Юлик сейчас собирает мемы про себя, и совсем не обижается.
А еще парень хорошо рисует, его работы можно посмотреть в Instagram.
Смотрите ниже лучшие мемы с этим парнем:
Ранее в МИД отреагировали на попытку России дискредитировать визит Анджелины Джоли в Украину.