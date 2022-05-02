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Мальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейне

Новина українською →
Львов, Понедельник 02 мая 2022 10:50
Мальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейне Коллаж РБК-Украина: парень-мем из Львова рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейне
Автор: Светлана Мащенко

Парень-мем, который стал знаменитым благодаря видео из львовской кофейни, куда зашла Анджелина Джоли, нашелся. Его зовут Юлиан, ему 14 лет, и он говорит - не сразу понял, что происходит вокруг.

Об этом говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

Львовянин Юлик заканчивает восьмой класс, носит разрисованные кроссовки, катает на велосипеде.

В тот день парень как раз ехал забирать колесо к своему транспорту. Маршрутки долго не было, поэтому он зашел в кофейню перекусить.

"Краем уха слышу, кто-то по-английски разговаривает... Думаю, какая-то американская знаменитость инстаграмная... Вижу ее, но не понял кто это, не узнал ее", - рассказывает Юлиан и говорит, что в жизни актриса совсем другая.

В тот момент он слушал музыку, просматривал посты в Инстаграм. Потом поехал домой. Там мама показала ему видео с ним.

"Я пока домой приехал, я уже почти во всех пабликах был", - говорит он и добавляет - думал, что это был сон.

Юлик сейчас собирает мемы про себя, и совсем не обижается.

А еще парень хорошо рисует, его работы можно посмотреть в Instagram.

Смотрите ниже лучшие мемы с этим парнем:

Мальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейнеМальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейнеМальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейнеМальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейнеМальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейнеМальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейнеМальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейнеМальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейне

Ранее в МИД отреагировали на попытку России дискредитировать визит Анджелины Джоли в Украину.

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Анджелина Джоли
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