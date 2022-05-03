Анджелина Джоли поделилась суперсилой с маленькими украинцами: трогательные фото

Медики после визита знаменитости сообщили, что Анджелину Джоли очень тронули рассказы маленьких пациентов.

"Она – непосредственная и искренняя, внимательная и мужественная, как ее героини – запросто подсаживалась к детям и слушала их истории, спрашивала о мечтах, делала селфи. Ее визит очень важен, таким образом, она становится на сторону добра, на сторону Украины, привлекая внимание всего мира к нашим детям, к их проблемам, показывая, что все это происходит на самом деле", - поведали врачи львовской больницы.

"Рады, что нашим маленьким пациентам прибавилось положительных эмоций, которые, как известно, помогают выздоравливать", - добавили они.

Анджелина Джоли общалась с детьми во львовской больнице (фото: Paul Conroy)

Напомним, Анджелина Джоли является послом доброй воли Управления ООН по делам беженцев. С первых дней войны она выражала поддержку Украине и украинцам, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.

Недавно звезда посещала украинцев в одном из госпиталей Италии.