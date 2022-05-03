Анджелина Джоли поделилась суперсилой с маленькими украинцами: трогательные фото

Визит Анджелины Джоли в Украину стал настоящим сюрпризом для людей, а ее появление во Львове произвела фурор на всех жителей. Голливудская актриса поразила всех своей искренностью и добротой, она от всего сердца посочувствовала тому аду, который сейчас происходит в нашей стране из-за войны.
Актриса также посетила маленьких пациентов во львовской больнице Охматдет и поговорила с ними о жизни и мечтах. Снимки опубликованы в соцсети медучреждения.
Медики после визита знаменитости сообщили, что Анджелину Джоли очень тронули рассказы маленьких пациентов.
"Она – непосредственная и искренняя, внимательная и мужественная, как ее героини – запросто подсаживалась к детям и слушала их истории, спрашивала о мечтах, делала селфи. Ее визит очень важен, таким образом, она становится на сторону добра, на сторону Украины, привлекая внимание всего мира к нашим детям, к их проблемам, показывая, что все это происходит на самом деле", - поведали врачи львовской больницы.
"Рады, что нашим маленьким пациентам прибавилось положительных эмоций, которые, как известно, помогают выздоравливать", - добавили они.
Напомним, Анджелина Джоли является послом доброй воли Управления ООН по делам беженцев. С первых дней войны она выражала поддержку Украине и украинцам, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.
Недавно звезда посещала украинцев в одном из госпиталей Италии.
Как мы ранее писали, Анджелина Джоли показала всему миру фото погибшей беременной в Мариуполе.
Также сообщалось, что мальчик-мем из Львова нашелся и рассказал, почему не заметил Анджелину Джоли в кофейне.
Ранее в МИД отреагировали на попытку России дискредитировать визит Анджелины Джоли в Украину.