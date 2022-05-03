Анджеліна Джолі поділилася суперсилою з маленькими українцями: зворушливі фото

Медики після візиту знаменитості повідомили, що Анджеліну Джолі дуже зворушили розповіді маленьких пацієнтів.

"Вона - безпосередня і щира, уважна і мужня, як її героїні – запросто підсаджувалася до дітей і слухала їх історії, питала про мрії, робила селфі. Її візит дуже важливий, таким чином, вона стає на бік добра, на бік України, привертаючи увагу всього світу до наших дітей, до їхніх проблем, показуючи, що все це відбувається насправді", - розповіли лікарі львівської лікарні.

"Раді, що нашим маленьким пацієнтам додалося позитивних емоцій, які, як відомо, допомагають одужувати", - додали вони.

Анджеліна Джолі спілкувалася з дітьми у львівській лікарні (фото: Paul Conroy)

Нагадаємо, Анджеліна Джолі є послом доброї волі Управління ООН у справах біженців.

З перших днів війни вона висловлювала підтримку Україні та українцям, які були змушені через війну покинути свої домівки. Нещодавно зірка відвідувала українців в одному з госпіталів Італії.