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МИД о попытке России дискредитировать визит Джоли в Украину: смиритесь с реальностью

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Киев, Воскресенье 01 мая 2022 19:55
МИД о попытке России дискредитировать визит Джоли в Украину: смиритесь с реальностью Фото: МИД Украины отреагировал попытку России дискредитировать визит Джоли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на попытку России дискредитировать визит Анджелины Джоли. МИД призвал Москву смириться с реальностью и рекомендовал продолжить работу по импортозамещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.

"МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. Нравится, не нравится - а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего мира", а Россия - нет", - написал в своем Facebook Николенко.

Спикер подчеркнул, что сегодня от российского режима открещиваются даже маргинальные звезды зарубежного шоу-бизнеса. Он добавил, что все попытки Москвы дискредитировать цель поездки Джоли в Украину оказались напрасными.

"Мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины", - отметил Николенко.

По его словам, Россия потеряла возможность реабилитироваться в глазах международного сообщества. В результате Москве остается только одно - работать над импортозамещением.

"Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - иронично заметил он.

Николенко предупредил коллег из российского МИДа, что в следующий раз им стоит вспомнить о творческом коллективе "отрада Путина".

Напомним, 30 апреля американская актриса и посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила Украину. Она приехала во Львов, где провела почти целый день с местными жителями.

Отметим, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Джоли якобы "позвали" в Украину с целью "отвлечь" внимание от эвакуации гражданских из Мариуполя.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня, 1 мая, из мариупольской "Азовстали" на подконтрольную Украине территорию удалось эвакуировать около 100 мирных жителей.

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