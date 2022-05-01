МИД о попытке России дискредитировать визит Джоли в Украину: смиритесь с реальностью

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на попытку России дискредитировать визит Анджелины Джоли. МИД призвал Москву смириться с реальностью и рекомендовал продолжить работу по импортозамещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко .

"МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. Нравится, не нравится - а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего мира", а Россия - нет", - написал в своем Facebook Николенко.

Спикер подчеркнул, что сегодня от российского режима открещиваются даже маргинальные звезды зарубежного шоу-бизнеса. Он добавил, что все попытки Москвы дискредитировать цель поездки Джоли в Украину оказались напрасными.

"Мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины", - отметил Николенко.

По его словам, Россия потеряла возможность реабилитироваться в глазах международного сообщества. В результате Москве остается только одно - работать над импортозамещением.

"Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - иронично заметил он.

Николенко предупредил коллег из российского МИДа, что в следующий раз им стоит вспомнить о творческом коллективе "отрада Путина".