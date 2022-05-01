МИД о попытке России дискредитировать визит Джоли в Украину: смиритесь с реальностью
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на попытку России дискредитировать визит Анджелины Джоли. МИД призвал Москву смириться с реальностью и рекомендовал продолжить работу по импортозамещению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.
"МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. Нравится, не нравится - а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего мира", а Россия - нет", - написал в своем Facebook Николенко.
Спикер подчеркнул, что сегодня от российского режима открещиваются даже маргинальные звезды зарубежного шоу-бизнеса. Он добавил, что все попытки Москвы дискредитировать цель поездки Джоли в Украину оказались напрасными.
"Мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины", - отметил Николенко.
По его словам, Россия потеряла возможность реабилитироваться в глазах международного сообщества. В результате Москве остается только одно - работать над импортозамещением.
"Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - иронично заметил он.
Николенко предупредил коллег из российского МИДа, что в следующий раз им стоит вспомнить о творческом коллективе "отрада Путина".
Напомним, 30 апреля американская актриса и посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила Украину. Она приехала во Львов, где провела почти целый день с местными жителями.
Отметим, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Джоли якобы "позвали" в Украину с целью "отвлечь" внимание от эвакуации гражданских из Мариуполя.
Как сообщало РБК-Украина, сегодня, 1 мая, из мариупольской "Азовстали" на подконтрольную Украине территорию удалось эвакуировать около 100 мирных жителей.
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