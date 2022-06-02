Анджеліна Джолі носить українську каблучку за 1500 грн (фото)

Як виглядає каблучка та яка її ціна - читайте нижче.

Під час приїзду в Україну 30 квітня відома кінозірка та посол доброї волі ООН у справах біженців отримала в подарунок перстень із зображенням карти України.

Про це повідомив український ювелірний бренд "Онікс", який назвав подарунок "прекрасною згадкою про прекрасну країну". Також на сторінці опублікували кілька фото Джолі, зроблених під час перебування у Львові. На них вона з каблучкою з картою України. "Безмежно раді, що нам вдалось подарувати нашу фірмову каблучку "Карта України" Анджеліні Джолі", - йдеться на сайті бренду. Анджеліна Джолі носить каблучку українського бренду (instagram.com/oniks_jewellery)

Скільки коштує каблучка "як у Джолі"

На сайті повідомляють, що вартість каблучки "Карта України. Перстень, як у Джолі" становить 1500 гривень.

Виріб зроблений зі срібла 925 проби. Висота кільця становить 1.2 см.

Виробники зазначають, що вага каблучки залежить від розміру, але ціна вказана за виріб.

"Анджеліна Джолі підтримує наш народ з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Головна мета її приїзду - допомога Україні. Разом із колегами з ООН у справах біженців вона займається організацією допомоги. Ми подарували їй срібну каблучку "Карта України", - йдеться у повідомленні.

Скільки коштує каблучка, як у Джолі з картою України (oniks.ua/ua)