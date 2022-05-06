Стало известно, кто пригласил Анджелину Джоли посетить Украину во время войны
Фото: во время зум-разговора Анджелины Джоли с Андреем Ермаком (facebook.com/zarivnaya)
Анджелина Джоли пробыла во Львове несколько дней, посетив центры приема беженцев и больницы. Стало известно, кто же именно пригласил известную актрису в Украину.
Подробности сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Даша Заривная.
"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого таки есть ее телефонный номер. Для протокола: про "Львовские круассаны" он не просил", - написала она.
Также по ее словам, это далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, и наша история с известной актрисой только начинается.
Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли поделилась суперсилой с маленькими украинцами.