Анатолій Анатоліч здивував рідкісним архівним відео: як він виглядав у 15 років

"Толя. 15 років. 1999 рік. Кривий Ріг", - підписав він ролик.

На відео майбутня зірка ТБ щиро посміхається. Варто зазначити, що телеведучий зараз носить майже таку ж саму зачіску, як і в підлітковому віці.

"Вчора побачив це відео і подумав, щоб хотів сказати цьому хлопчикові в його 15, якби міг? Попереджав би про що-небудь? Розповідав би про біткоїн і війну? Радив би що-небудь? Думаю, ні. Побажав би класно повести свій 15-й день народження. А ви щоб собі сказали в 15 років?" - риторично запитав він.

Як відреагували в мережі

Фоловери Анатолія Анатоліча одразу ж почали коментувати публікацію, зазначивши, що він не дуже змінився з того часу:

"Ну що за український Ді Капріо"

"Це ж Нік Картер"

"Дуже красивий хлопець"

"Така ж щира посмішка, як у дитинстві"

"Така щира посмішка, нічого не змінилося, ви тільки стали старшими"

"На Ді Капріо схожий"

"Відтоді навіть зачіска не змінилася"

"Ніл дуже схожий на вас".

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч - український шоумен, радіо і телеведучий. Разом зі своєю дружиною, піарницею Юлою виховують трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту і 3-річного Ніла. Попри те, що телеведучий має трьох неповнолітніх дітей, він не виїхав з України під час повномасштабного вторгнення.

До слова, нещодавно Анатоліч висловитися про свою зіркову куму - співачку Світлану Лободу, яка продовжує співати російською.

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