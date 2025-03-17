Анатолій Анатоліч здивував рідкісним архівним відео: як він виглядав у 15 років

Український телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Яцечко) показав у мережі старе відео, на якому йому 15 років.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його нову публікацію в Instagram.
"Толя. 15 років. 1999 рік. Кривий Ріг", - підписав він ролик.
На відео майбутня зірка ТБ щиро посміхається. Варто зазначити, що телеведучий зараз носить майже таку ж саму зачіску, як і в підлітковому віці.
"Вчора побачив це відео і подумав, щоб хотів сказати цьому хлопчикові в його 15, якби міг? Попереджав би про що-небудь? Розповідав би про біткоїн і війну? Радив би що-небудь? Думаю, ні. Побажав би класно повести свій 15-й день народження. А ви щоб собі сказали в 15 років?" - риторично запитав він.
Фоловери Анатолія Анатоліча одразу ж почали коментувати публікацію, зазначивши, що він не дуже змінився з того часу:
Нагадаємо, Анатолій Анатоліч - український шоумен, радіо і телеведучий. Разом зі своєю дружиною, піарницею Юлою виховують трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту і 3-річного Ніла. Попри те, що телеведучий має трьох неповнолітніх дітей, він не виїхав з України під час повномасштабного вторгнення.
До слова, нещодавно Анатоліч висловитися про свою зіркову куму - співачку Світлану Лободу, яка продовжує співати російською.
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