Анатолий Анатолич удивил редким архивным видео: как он выглядел в 15 лет

"Толя. 15 лет. 1999 год. Кривой Рог", - подписал он ролик.

На видео будущая звезда ТВ искренне улыбается. Следует отметить, что телеведущий сейчас носит почти такую же прическу, как и в подростковом возрасте.

"Вчера увидел это видео и подумал, чтобы хотел сказать этому мальчику в его 15, если бы мог? Предупреждал бы о чем-нибудь? Рассказывал бы о биткоине и войне? Советовал бы что-нибудь? Думаю, нет. Пожелал бы классно повести свой 15-й день рождения. А вы чтобы себе сказали в 15 лет?" - риторически спросил он.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Анатолия Анатолича тут же принялись комментировать публикацию, отметив, что он не сильно изменился с того времени:

"Ну что за украинский Ди Каприо"

"Это же Ник Картер"

"Очень красивый парень"

"Такая же искренняя улыбка, как в детстве"

"Такая искренняя улыбка, ничего не изменилось, вы только стали старше"

"На Ди Каприо похож"

"С тех пор даже прическа не изменилась"

"Нил очень похож на вас".

Напомним, Анатолий Анатолич - украинский шоумен, радио и телеведущий. Вместе со своей супругой, пиарщицей Юлой воспитывают троих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 3-летнего Нила. Несмотря на то, что телеведущий имеет троих несовершеннолетних детей, он не выехал из Украины во время полномасштабного вторжения.

К слову, недавно Анатолич высказаться о своей звездной куме - певице Светлане Лободе, которая продолжает петь на русском.

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