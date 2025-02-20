Анатолій Анатоліч показав рідкісні фото з донькою на Майдані: як вони виглядали 11 років тому

"Сьогодні день пам'яті героїв Майдану. 11 років тому ми встали проти корупції та узурпації. Проти влади росіян над нами. Проти становлення їхнього маріонеткового режиму. За можливість бути частиною світу", - наголосив він.

Також він підкреслив, що те, що відбувається зараз у нашій країні, почалося саме тоді.



Анатолій Анатоліч із донькою Алісою на Майдані (скриншот)

"Боротьба триває. Тому що ми не раби. Ми вільні люди", - зазначив телеведучий.

Також він опублікував ролик, який змонтував із фото, зроблених на Майдані восени-взимку 2013-2014 років. На перших кадрах видно, що телеведучий приходив сюди з донькою Алісою, якій на той момент було трохи більше як 2 роки.



Донька Анатоліча на Майдані 11 років тому (скриншот)

"На перших фото я на Майдані з Алісою, якій лише 2,5 року. Але вона знає, що сталося тоді. І знає, що відбувається зараз", - підсумував він.



Анатолій Анатоліч із донькою (скриншот)

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч і його дружина, піарниця Юла виховують трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту і 3-річного Ніла. Попри те, що телеведучий має трьох неповнолітніх дітей, він не виїхав з України під час повномасштабного вторгнення. Шоумен продовжує жити та працювати тут, зрідка виїжджаючи за кордон для проведення благодійних заходів на підтримку нашої країни.



Анатолій Анатоліч із сім'єю (фото: instagram.com/yulattt)

Дружина Анатоліча після початку війни виїжджала з дітьми до Франції. Там сім'я якийсь час безплатно жила в маленькому містечку Муан-Сарту, а потім перебралася до Парижа, де доньки вступили до престижної школи. Багатодітний батько час від часу виїжджав з України провідати сім'ю, а на початку березня 2023-го забрав рідних до Києва.

Нещодавно Анатоліч спіймав на брехні Потапа, який дав інтерв'ю Дудю. Він жорстко пройшовся по скандальному реперу, який розповідав про заочний вступ до ТрО і нібито патрулювання вулиць на початку російського вторгнення.

Також Анатолій Анатоліч встиг відреагувати і на нову пісню блогера Олександра Волошина, який втік з України та шалено "сумує" за рідною країною, сидячи за кордоном.



Анатолій Анатоліч із сином Нілом (фото: instagram.com/yulattt)