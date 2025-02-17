Волошин заспівав, як сумує за Україною: Анатоліч та інші зірки сказали, що думають про зрадника

Днями Олександр Волошин анонсував вихід нового треку під назвою "Ненько", в якому висловив тугу за рідною країною. Однак ця тема викликала неоднозначну реакцію, адже сам блогер вже давно залишив Україну. Багато зірок, зокрема Анатоліч, різко відреагували на його пісню та розкритикували позицію бізнесмена.

Так, ведучий Анатолій Анатоліч поділився у своїх stories фрагментом нової пісні блогера-втікача та іронічно прокоментував її.

"Коли щойно переплив Тису, стоїш на березі та дивишся в сторону України", - написав шоумен. Анатоліч потролив Волошина (скріншот)

Пізніше Анатоліч записав відео, в якому висловив свою позицію щодо Волошина. Він наголосив, що кожен, хто живе за кордоном, має право сумувати за Україною або не сумувати - це особистий вибір.

Однак шоумена обурює, коли ті, хто свідомо виїхав незаконно, підкупивши "Шлях" чи оформивши фіктивну інвалідність, намагаються втручатися в українське медіаполе та ще й заробляти на монетизації своїх треків.

"Єдине, що мені дуже не подобається - це коли люди, які свідомо з’ї**лися, порушивши закон, купивши виїзд, "Шлях" чи інвалідність, лізуть в українське медіаполе. А тепер він ще й буде заробляти на монетизації свого треку. Незміцнілі уми Волошина будуть слухати цю музику про те, як він сумує за Україною, знаходячись на Балі чи у Варшаві. Люди, ви дебіли, ви кінчені дебіли, якщо це підтримуєте", - емоційно висловився ведучий. Анатоліч потролив Волошина (скріншот)

Він також зазначив, що вважає "крінжем" ситуацію, коли людина, яка втекла з країни, співає про тугу за нею, прирівнюючи себе до білої еміграції.

Нову пісню Волошина також прокоментував Раміль з гурту Курган & Agregat.

"А ось іще один українчік. Сам виїхав кудись на Балі чи в Тайлайнд, і записує пісні, як йому погано і як він сумує. (Можете глянути на сторінці, як погано там живеться). Чувак, ти б посоромився таке записувати, враховуючи, скільки військовополонених, які знаходяться в пекельних умовах в російському полоні", - обурився артист. Раміль з гурту Курган & Agregat висловився про Волошина (скріншот)

Волошин відповів

Олександр відреагував на закиди, заявивши, що не має наміру вступати в конфлікти, оскільки в цьому немає сенсу.

"Я, по більшій частині, не хочу йти в супротив чи конфлікти, бо немає сенсу розпалювати їх ще більше. Якщо людина виставила цю сторіс, значить, у неї є на це причина. Ви знаєте, що таке музика. В Україні на ній заробляє меншість, і я не належу до тих, хто отримує прибуток із музики. Я роблю її, у першу чергу, для людей, щоб допомогти їм розв’язати певні проблеми. А ще для того, щоб поповнювати українську культуру й історію", - пояснив блогер.

Нагадаємо, Олександр зізнався, що виїхав з України в серпні минулого року. Спершу він перебував у Польщі, згодом переїхав до Іспанії, а в жовтні стало відомо, що він оселився на острові Балі.

Після свого від'їзду бізнесмен опублікував скандальне відео під назвою "Хто зрадник", у якому намагався пояснити причини втечі та звинуватити інших у ситуації, що склалася.

Він заявив, що покинув країну через нібито несправедливу "систему", яка в ній панує. Волошин також зазначив, що повернеться на батьківщину лише тоді, коли, на його думку, вона зміниться.