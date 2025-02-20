День памʼяті Небесної Сотні: як мирні протести стали битвою за майбутнє України

Сьогодні, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні - пам’ятний день на честь загиблих учасників Революції Гідності. Вони віддали свої життя за свободу, демократію та європейське майбутнє країни.

Детальніше про історію того дня і заходи на честь загиблих учасників Революції Гідності - в матеріалі РБК-Україна.

Небесна Сотня

Небесною Сотнею називають учасників Євромайдану, які загинули внаслідок жорстоких протистоянь між протестувальниками та силовиками у січні-лютому 2014 року. Найбільше жертв припало на період з 18 по 20 лютого. Загалом офіційно визнано загиблими 106 осіб, хоча в окремих джерелах згадується до 112 жертв.

Серед них були студенти, вчителі, лікарі, підприємці, пенсіонери - люди різного віку, професій та регіонів України. Наймолодшому герою, Назарію Войтовичу, було лише 17 років, а найстаршому, Івану Наконечному, - 83 роки.

Події Революції Гідності

Протести в Україні почалися 21 листопада 2013 року, коли уряд колишнього президента України Віктора Януковича раптово призупинив підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Це викликало масові акції протесту, які отримали назву Євромайдан.

30 листопада 2013 року силовики жорстоко розігнали студентів на Майдані Незалежності, що стало поштовхом до ще масштабніших протестів по всій країні. Мирний протест поступово переріс у революцію, метою якої стала не лише євроінтеграція, а й повалення корупційного та авторитарного режиму.

Найкривавіші події відбулися 18-20 лютого 2014 року:

18 лютого відбулася спроба силового розгону Майдану, загинули десятки протестувальників.

19 лютого силовики застосували водомети, світло-шумові гранати, бойову зброю, внаслідок чого постраждали сотні людей.

20 лютого став днем масового розстрілу активістів: снайпери відкрили вогонь по беззбройних протестувальниках на вулиці Інститутській. У цей день загинуло найбільше людей.

Після цих подій влада втратила контроль над ситуацією, і вже 22 лютого Віктор Янукович утік з України.

Офіційне визнання та судові процеси

У квітні 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким загиблим учасникам протестів було надано звання Героїв України.

У листопаді 2014 року було створено Меморіал Небесної Сотні в Києві. Однак навіть через 10 років винні у злочинах проти протестувальників не були покарані. Судові процеси щодо розстрілів на Майдані тривають, а багато екс-чиновників і силовиків втекли до Росії.

Цей день є не лише вшануванням пам’яті загиблих, а й нагадуванням про ціну свободи та незалежності України. Події Революції Гідності стали точкою неповернення у європейському виборі країни та символом боротьби за гідне майбутнє.