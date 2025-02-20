Анатолий Анатолич показал редкие фото с дочерью на Майдане: как они выглядели 11 лет назад

"Сегодня день памяти героев Майдана. 11 лет назад мы встали против коррупции и узурпации. Против власти россиян над нами. Против становления их марионеточного режима. За возможность быть частью мира", - подчеркнул он.

Также он подчеркнул, что то, что происходит сейчас в нашей стране, началось именно тогда.



Анатолий Анатолич с дочерью Алисой на Майдане (скриншот)

"Борьба продолжается. Потому что мы не рабы. Мы свободные люди", - отметил телеведущий.

Также он опубликовал ролик, который смонтировал из фото, которые были сделаны на Майдане осенью-зимой 2013-2014 годов. На первых кадрах видно, что телеведущий приходил сюда с дочкой Алисой, которой на тот момент было чуть больше 2 лет.



Дочь Анатолича на Майдане 11 лет назад (скриншот)

"На первых фото я на Майдане с Алисой, которой всего 2,5 года. Но она знает, что произошло тогда. И знает, что происходит сейчас", - подытожил он.



Анатолий Анатолич с дочерью (скриншот)

Напомним, Анатолий Анатолич и его супруга, пиарщица Юла воспитывают троих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 3-летнего Нила. Несмотря на то, что телеведущий имеет троих несовершеннолетних детей, он не выехал из Украины во время полномасштабного вторжения. Шоумен продолжает жить и работать тут, изредка выезжая за границу для проведения благотворительных мероприятий в поддержку нашей страны.



Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/yulattt)

Супруга Анатолича после начала войны выезжала с детьми во Францию. Там семья какое-то время бесплатно жила в маленьком городке Муан-Сарту, а затем перебралась в Париж, где дочери поступили в престижную школу. Многодетный отец время от времени выезжал из Украины навестить семью, а в начале марта 2023-го забрал родных в Киев.

Недавно Анатолич поймал на лжи Потапа, который дал интервью Дудю. Он жестко прошелся по скандальному рэперу, который рассказывал про заочное вступление в ТрО и якобы патрулирование улиц в начале российского вторжения.

Также Анатолий Анатолич успел отреагировать и на новую песню сбежавшего из Украины блогера Александра Волошина, который безумно "тоскует" по родной стране, сидя за границей.



Анатолий Анатолич с сыном Нилом (фото: instagram.com/yulattt)