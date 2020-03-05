Анастасия Заворотнюк скрывается от суда: все подробности

Анастасия Заворотнюк "скрывалась" от Подмосковных приставов после вынесения решения суда об уплате долга. Со звезды сериала "Моя прекрасная няня" хотели взыскать долг в размере 24,5 тыс. рублей за неуплату налога на имущество, но найти ее так и не смогли.

Как сообщается, подмосковный пристав закрыл дело по долгу Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Информация о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк появилась на официальном портале Федеральной службы судебных приставов РФ. Указано, что у нее накопилась задолженность в размере 24,5 тысячи рублей. Долг образовался из-за того, что Заворотнюк не уплатила налог на имущество.

"Деньги с Заворотнюк пытались получить по решению мирового суда Люберецкого района. Актриса долгое время находилась на лечении в клинике, сейчас же о ее состоянии ничего не известно", - говорится в сообщении Mash.

Стоит напомнить, что ранее судебный пристав Араик Айрапетян заявлял: болезнь – не повод укрываться от уплаты налогов.

Также сообщалось, что семье Заворотнюк пришлось продать дом в Подмосковье, так как финансовых средств на лечение актрисы не хватает. По данным издания "Версия. Инфо", недвижимость была продана, чтобы оплатить реабилитацию в одной из клиник Италии. А это значит, что запасы финансовых средств у семьи Заворотнюк на исходе.

Напомним, что у Заворотнюк хотят забрать годовалую дочь.