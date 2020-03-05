Анастасія Заворотнюк ховається від суду: усі подробиці

Анастасія Заворотнюк "ховалася" від Підмосковних приставів після винесення рішення суду про сплату боргу. З зірки серіалу "Моя прекрасна няня" хотіли стягнути борг у розмірі 24,5 тис. рублів за несплату податку на майно, але знайти її так і не змогли.

Як повідомляється, підмосковний пристав закрив справу за боргом Анастасії Заворотнюк у зв'язку з неможливістю знайти боржника. Про це пише Telegram-канал Mash.

Інформація про борги актриси Анастасії Заворотнюк з'явилася на офіційному порталі Федеральної служби судових приставів РФ. Зазначено, що у неї накопичилася заборгованість у розмірі 24,5 тисячі рублів. Борг утворився через те, що Заворотнюк не сплатила податок на майно.

"Гроші з Заворотнюк намагалися отримати за рішенням мирового суду Люберецького району. Актриса довгий час перебувала на лікуванні в клініці, зараз же про її стан нічого не відомо", - йдеться в повідомленні Mash.

Варто нагадати, що раніше судовий пристав Араїк Айрапетян заявляв: хвороба – не привід ховатися від сплати податків.

Також повідомлялося, що сім'ї Заворотнюк довелося продати будинок в Підмосков'ї, через те, що фінансових коштів на лікування актриси не вистачає. За даними видання "Версія. Інфо", нерухомість була продана, щоб оплатити реабілітацію в одній з клінік Італії. А це означає, що запаси фінансових коштів у сім'ї Заворотнюк закінчуються.

Нагадаємо, що у Заворотнюк хочуть забрати однорічну дочку.