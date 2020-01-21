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Анастасия Заворотнюк исчезла: что известно об актрисе

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 14:12
Анастасия Заворотнюк исчезла: что известно об актрисе
Анастасия Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

Анастасия Заворотнюк перестала появляться на процедурах и занятиях в больнице

Анастасия Заворотнюк, которая проходила реабилитацию и лечение в одной из Московских клиник, внезапно исчезла. Актрису уже несколько дней не видят в больнице, а официальные аккаунты родных молчат.

Как сообщают российские СМИ, сотрудницы клиники на Рублевке, где Заворотнюк проходила реабилитацию, уже несколько дней не видели артистку. Ранее ее регулярно возили на процедуры и медперсонал ее видел.

"Палата моей пациентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь ее нет. Либо ей стало хуже, и она прикована к кровати, либо ее увезли", - сообщил журналистам источник в больнице.

Как отмечает персонал частной клиники, ранее Заворотнюк также видели на групповых занятиях в бассейне, но уже несколько дней она их не посещает. В аккаунтах родных Заворотнюк последняя запись датирована 31 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Анастасию Заворотнюк вынуждены были перевезти в другую клинику, так как в реабилитационном центре медики признали, что бессильны.

У артистки развился паралич части тела. В новой частной клинике ей назначили процедуры и не отпустили домой на день рождения дочери, так как ее состояние было оценено, как нестабильное.

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