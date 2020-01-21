Анастасія Заворотнюк зникла: що відомо про актрису

Анастасія Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

Анастасія Заворотнюк перестала з'являтися на процедурах і заняттях в лікарні

Анастасія Заворотнюк, яка проходила реабілітацію і лікування в одній з Московських клінік, раптово зникла. Актрису вже кілька днів не бачать в лікарні, а офіційні акаунти рідних мовчать.

Як повідомляють російські ЗМІ, співробітниці клініки на Рубльовці, де Заворотнюк проходила реабілітацію, вже кілька днів не бачили артистку. Раніше її регулярно возили на процедури та медперсонал її бачив.

"Палата моєї пацієнтки знаходиться поруч з палатою Заворотнюк. Раніше я бачила, як її возили на процедури, а тепер її немає. Або їй стало гірше, і вона прикута до ліжка, або її перевезли", - повідомило журналістам джерело в лікарні.

Як зазначає персонал приватної клініки, раніше Заворотнюк також бачили на групових заняттях в басейні, але вже кілька днів вона їх не відвідує. В акаунтах рідних Заворотнюк останній запис датований 31 грудня.

Раніше ми повідомляли про те, що Анастасію Заворотнюк змушені були перевезти в іншу клініку, через те, що в реабілітаційному центрі медики визнали, що безсилі.

У артистки розвинувся параліч частини тіла. В новій приватній клініці їй призначили процедури та не відпустили додому на день народження дочки, тому, що її стан було оцінений, як нестабільний.