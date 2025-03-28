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Дружина Монатіка показала старших синів і розкрила, ким вони мріють стати (фото)

П'ятниця 28 березня 2025 14:38
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Дружина Монатіка показала старших синів і розкрила, ким вони мріють стати (фото) Дмитро та Ірина Монатіки (фото: instagram.com/irishamonatik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина українського артиста Дмитра Монатіка Ірина потішила шанувальників новими знімками їхніх старших синів Дані та Платона, а також назвала професії, які вони прагнуть пізнати у дорослому віці.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Ірини Монатік.

Сьогодні в школі хлопчиків проводили день професій, тому дружина артиста опублікувала нові знімки з ними у відповідних образах та поділилася їхніми мріями.

Так, Платон зібрався на захід у костюмі режисера, а Даня - у формі футболіста.

Як розповіла Ірина, Платон бачить своє майбутнє у творчій сфері - він мріє стати мультиплікатором або режисером. А от Даня виявляє захоплення футболом і прагне стати легендою.

Дружина Монатіка показала старших синів і розкрила, ким вони мріють стати (фото)Ірина Монатік показала синів (фото: instagram.com/irishamonatik)

Нагадаємо, Дмитро та Ірина разом вже 15 років. Наприкінці грудня минулого року вони стали батьками втретє - у них народився ще один син. Тоді подружжя повідомило радісну новину, опублікувавши спільне сімейне фото з малюком на руках з нагоди Різдва. А днями в програмі "По хатах" MONATIK нарешті розкрив ім'я вже тримісячного хлопчика. Виявилося, батьки назвали його Леон.

"Ми його називаємо Льова, Лев, але записали Леон", - поділився артист.

Дружина Монатіка показала старших синів і розкрила, ким вони мріють стати (фото)MONATIK з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/irishamonatik)

Раніше Дмитро також розповідав, як проходили пологи дружини. Він був поруч з нею під час народження сина. Також вони попросили одразу народжувати в бомбосховищі на випадок, якщо буде обстріл.

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