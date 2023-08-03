"Ананаси" із кабачків. За цим рецептом консервації вони виходять, як з банки
Нині в Україні сезон кабачків. Це універсальний овоч, який відмінно підходить як для приготування на кожен день, так і для консервації. Спробуйте приготувати "ананаси" з кабачків, їх смак вас неодмінно порадує.
Рецептом поділились у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".
Які продукти вам знадобляться
- 1,5 кілограма кабачків
- 1 літр ананасового соку
- 250-350 грамів цукру
- 2 чайні ложки лимонної кислоти або лимон
Як приготувати кабачки
Помийте кабачки та очистіть їх від шкірки та насіння, поріжте кубиками.
Налийте ананасовий сік у каструлю і закип'ятіть. Всипте туди цукор та лимонну кислоту (або сік лимона). Коли весь цукор розчиниться, засипте кабачки. Після закипання варіть на середньому вогні до 10 хвилин.
Розкладіть кабачки у підготовлені, простерилізовані баночки. Герметично закрийте і відправте остигати під ковдру.
Ананаси з кабачків з ананасовим соком дуже схожі на консервовані ананаси. Їх можна використовувати для салатів та для піци. Ви можете зімітувати не лише смак, але й зовнішній вигляд ананасів, нарізавши каблучками кільцями.
Раніше ми ділилися рецептом дуже смачних помідорів.
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