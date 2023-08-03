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"Ананаси" із кабачків. За цим рецептом консервації вони виходять, як з банки

Новость на русском →
Четвер 03 серпня 2023 15:18
"Ананаси" із кабачків. За цим рецептом консервації вони виходять, як з банки Фото: Рецепт кабачків, як ананаси ("Домашня консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

Нині в Україні сезон кабачків. Це універсальний овоч, який відмінно підходить як для приготування на кожен день, так і для консервації. Спробуйте приготувати "ананаси" з кабачків, їх смак вас неодмінно порадує.

Рецептом поділились у Telegram-каналі "Домашня консервація. Кулінарія".

Які продукти вам знадобляться

  • 1,5 кілограма кабачків
  • 1 літр ананасового соку
  • 250-350 грамів цукру
  • 2 чайні ложки лимонної кислоти або лимон

Як приготувати кабачки

Помийте кабачки та очистіть їх від шкірки та насіння, поріжте кубиками.
Налийте ананасовий сік у каструлю і закип'ятіть. Всипте туди цукор та лимонну кислоту (або сік лимона). Коли весь цукор розчиниться, засипте кабачки. Після закипання варіть на середньому вогні до 10 хвилин.

Розкладіть кабачки у підготовлені, простерилізовані баночки. Герметично закрийте і відправте остигати під ковдру.

Ананаси з кабачків з ананасовим соком дуже схожі на консервовані ананаси. Їх можна використовувати для салатів та для піци. Ви можете зімітувати не лише смак, але й зовнішній вигляд ананасів, нарізавши каблучками кільцями.

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