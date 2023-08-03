"Ананаси" із кабачків. За цим рецептом консервації вони виходять, як з банки

Нині в Україні сезон кабачків. Це універсальний овоч, який відмінно підходить як для приготування на кожен день, так і для консервації. Спробуйте приготувати "ананаси" з кабачків, їх смак вас неодмінно порадує.

Які продукти вам знадобляться

1,5 кілограма кабачків

1 літр ананасового соку

250-350 грамів цукру

2 чайні ложки лимонної кислоти або лимон

Як приготувати кабачки

Помийте кабачки та очистіть їх від шкірки та насіння, поріжте кубиками.

Налийте ананасовий сік у каструлю і закип'ятіть. Всипте туди цукор та лимонну кислоту (або сік лимона). Коли весь цукор розчиниться, засипте кабачки. Після закипання варіть на середньому вогні до 10 хвилин.

Розкладіть кабачки у підготовлені, простерилізовані баночки. Герметично закрийте і відправте остигати під ковдру.

Ананаси з кабачків з ананасовим соком дуже схожі на консервовані ананаси. Їх можна використовувати для салатів та для піци. Ви можете зімітувати не лише смак, але й зовнішній вигляд ананасів, нарізавши каблучками кільцями.