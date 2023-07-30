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Стоятимуть до весни й не розм'якнуть. Рецепт дуже смачних квашених помідорів

Новость на русском →
Неділя 30 липня 2023 13:26
Стоятимуть до весни й не розм'якнуть. Рецепт дуже смачних квашених помідорів Як заквасити помідори (фото: Freepik)
Автор: Styler

Частою проблемою при квашенні помідорів є те, що згодом вони стають м'якими й втрачають вигляд. Аби цього не сталося потрібно правильно вибрати плоди.

Про те, як заквасити помідори, щоб вони були смачні й не розм'якли, розповіли на каналі "Сільська господиня".

Як заквасити помідори

"Для квашення треба вибирати помідори твердих сортів. Якщо плоди будуть м'якими, то консервація з них довго стояти не буде. За моїм рецептом помідори вийдуть смачними й добре зберігатимуться до весни", - каже господиня.

Інгредієнти:

  • помідори
  • кріп
  • перець чорний горошком
  • перець духмяний горошком
  • лавровий лист
  • листя смородини, петрушки, хрону і винограду
  • темна сіль грубого помелу
  • гірчичний порошок
  • часник

Як приготувати

1 ст. л. з гіркою гірчичного порошку викладіть у тарілку й додайте 1 ст. л. теплої води. Розмішайте, має утворитися кашоподібна маса. За потреби можна долити ще трішки води. Цього порошку має вистачити на 5 банок.

Наріжте зелень на великі шматки. Тоді у чисті 1,5-літрові банки викладіть кріп, листя хрону, смородини й петрушки. Після цього додайте 2-3 горошинки духмяного перцю і 5-6 горошин чорного, 2 лаврових листки й 2-3 зубки часнику.

Заповніть 1,5-літрову банку помідорами і засипте 1 ст. л. солі з невеликою гіркою. Для 2-літрових банок треба давати 1,5 ст. л. солі без гірки.

Після цього залийте помідори холодною водою і додайте по одному листку винограду у кожну банку. Його можна замінити на листя хрону. Тоді змастіть капронову кришку гірчичною масою і закрийте банки.

"Такі помідори дуже довго стоять, вони смачні і корисні", - додає господиня.

Металевими кришками можна закривати тільки після того, як помідори заквасяться, але це не обов'язково - їх можна лишити й під капроновими.

Читайте також про те, як законсервувати ідеальні малосольні огірки.

Раніше ми писали про те, які помилки при консервуванні огірків псують закуску.

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