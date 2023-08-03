"Ананасы" из кабачков. По этому рецепту консервации они выходят, как из банки
Сейчас в Украине сезон кабачков. Это универсальный овощ, который отлично подходит, как для готовки на каждый день, так и для консервации. Попробуйте приготовить "ананасы" из кабачков, их вкус вас непременно порадует.
Рецептом поделились в Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія".
Какие продукты вам понадобятся
- 1,5 килограмма кабачков
- 1 литр ананасового сока
- 250-350 граммов сахара
- 2 чайные ложки лимонной кислоты или лимон
Как приготовить кабачки
Помойте кабачки и очистите их от кожуры и семян, порежьте кубиками.
Налейте ананасовый сок в кастрюлю и вскипятите. Всыпьте туда сахар и лимонную кислоту (или сок лимона). Когда весь сахар растворится, засыпьте кабачки. После закипания варите на среднем огне до готовности около 10 минут.
Разложите кабачки в подготовленные, простерилизованные баночки. Герметически закройте и отправляем остывать под одеяло.
Ананасы из кабачков с ананасовым соком очень похожи на консервированные ананасы. Их можно использовать для салатов и для пиццы. Вы можете сымитировать не только вкус, но и внешний вид ананасов, нарезав кольцами кабачки.
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