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"Ананасы" из кабачков. По этому рецепту консервации они выходят, как из банки

Новина українською →
Четверг 03 августа 2023 15:18
"Ананасы" из кабачков. По этому рецепту консервации они выходят, как из банки Фото: Рецепт кабачков, как ананасы ("Домашня консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

Сейчас в Украине сезон кабачков. Это универсальный овощ, который отлично подходит, как для готовки на каждый день, так и для консервации. Попробуйте приготовить "ананасы" из кабачков, их вкус вас непременно порадует.

Рецептом поделились в Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія".

Какие продукты вам понадобятся

  • 1,5 килограмма кабачков
  • 1 литр ананасового сока
  • 250-350 граммов сахара
  • 2 чайные ложки лимонной кислоты или лимон

Как приготовить кабачки

Помойте кабачки и очистите их от кожуры и семян, порежьте кубиками.
Налейте ананасовый сок в кастрюлю и вскипятите. Всыпьте туда сахар и лимонную кислоту (или сок лимона). Когда весь сахар растворится, засыпьте кабачки. После закипания варите на среднем огне до готовности около 10 минут.

Разложите кабачки в подготовленные, простерилизованные баночки. Герметически закройте и отправляем остывать под одеяло.

Ананасы из кабачков с ананасовым соком очень похожи на консервированные ананасы. Их можно использовать для салатов и для пиццы. Вы можете сымитировать не только вкус, но и внешний вид ананасов, нарезав кольцами кабачки.

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