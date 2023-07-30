Малосольні огірки, які зведуть вас в розуму. Тримайте ідеальні пропорції засолки
В літній сезон час ласувати хрумкими і ароматними малосольними огірками. Готувати їх просто, закатувати на зберігання не треба, а їсти можна вже за одну добу.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.
Складники:
- Огірки маленькі - 700 г
- Вода холодна - 500 мл
- Кріп - великий пучок (найкраще підійдуть парасольки кропу)
- Часник - 3-5 зубчиків
- Сіль - 1 ст. л.
- Цукор - 1 ч. л.
Як приготувати огірки
Відріжте від огірків кінчики - так вони швидше просоляться і вам не доведеться обрізати готові огірки.
Візьміть скляну банку чи скляний лоток і викладіть на дно кріп. Потім щільно викладіть огірки.
Розчавіть три зубчики часнику, щоб він швидше віддав аромати.
Розчиніть у воді сіль і цукор, перемішайте.
Зверху на огірки викладіть ще кріп і залийте водою. Закрийте кришкою, щоб огірки повністю були в розсолі.
Поставте в холодильник на 12-24 години. Ваші малосольні огірки готові!
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