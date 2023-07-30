Малосольні огірки, які зведуть вас в розуму. Тримайте ідеальні пропорції засолки

В літній сезон час ласувати хрумкими і ароматними малосольними огірками. Готувати їх просто, закатувати на зберігання не треба, а їсти можна вже за одну добу.

Складники:

Огірки маленькі - 700 г

Вода холодна - 500 мл

Кріп - великий пучок (найкраще підійдуть парасольки кропу)

Часник - 3-5 зубчиків

Сіль - 1 ст. л.

Цукор - 1 ч. л.

Як приготувати огірки

Відріжте від огірків кінчики - так вони швидше просоляться і вам не доведеться обрізати готові огірки.

Візьміть скляну банку чи скляний лоток і викладіть на дно кріп. Потім щільно викладіть огірки.

Розчавіть три зубчики часнику, щоб він швидше віддав аромати.

Розчиніть у воді сіль і цукор, перемішайте.

Зверху на огірки викладіть ще кріп і залийте водою. Закрийте кришкою, щоб огірки повністю були в розсолі.

Поставте в холодильник на 12-24 години. Ваші малосольні огірки готові!