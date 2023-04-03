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Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)

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Понедельник 03 апреля 2023 16:36
Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото) Вот как будет выглядеть пар на Левобережной (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Столичные архитекторы представили концепцию переосмысления парка Евгения Сверстюка на Левом берегу Киева.

Визуализацией поделились на своей странице авторы проекта в Facebook.

Какая концепция обновленного парка

"Парк Сверстюка в Киеве от Aranchii Architects - это идея переосмысления территории, разрезанной на электричке и занятой гаражами, и превращения ее в место для людей. Там люди смогут как отдохнуть, так и преодолеть путь к Русановскому каналу и метро Левобережная", - пишет Дмитрий Аранчий, один из авторов проекта.

Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)Вот так может выглядеть обновленный парк (фото: Facebook/Dmytro Aranchii)

В новом пространстве предусмотрена зона отдыха и кафе, игровая детская зона, амфитеатр, велодорожка и кладбище домашних животных.

Также в общественном пространстве обустроят зону сухих фонтанов и скейтпарк.

Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)

Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)

Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)

Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)Вот так может выглядеть обновленный парк (фото: Facebook/Dmytro Aranchii)

"Важным моментом замысла является предложение по переосмыслению хаотического захоронения домашних любимцев", - добавляет архитектор.

Новое цифровое кладбище для животных будет состоять из кубов 20 на 20 на 20 см, эти капсулы будут предназначены для захоронения. С помощью мобильного приложения будет активироваться 3D изображение, таким образом можно будет увидеть своего любимца.

Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)Амфитеатр и детская зона. Смотрите, как может измениться один из киевских парков (фото)Схема парка и цифровое кладбище (фото: Facebook/Dmytro Aranchii)

Ранее мы писали о том, что во Львове до конца года построить информационно-образовательный центр.

Читайте также, что в Киеве обустроят парк за 21 млн. гривен.

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Киев