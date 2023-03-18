На березі затоки у Києві облаштують парк за 20 мільйонів. Ось яким він буде

"Київзеленбуд" оголосив 2 тендери на оновлення благоустрою в парку "Прибережний" на Дніпровській набережній. Загальна сума капітального оновлення зеленої зони становить 21 млн. грн.

Це засвідчують дані на сайті Prozorro .

Що виконають на першому етапі оновлення парку

Парк "Прибережний" розташований у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі. За першим тендером роботи мають провести до кінця 2023 року. Вони обійдуться у суму до 14 млн 584 тис. 350 грн. Аукціон запланований на 21 березня 2023 року.

В перший етап реконструкції у парку мають прокласти поліетиленові труби із розпилювачами води для поливу рослин. Також очистять від сміття ділянку "солярію" та засиплють її піском.

У парку планують встановити стенд із дороговказами та 10 нових світлодіодних світильників, облаштують помпову станцію для поливу рослин.

Також за ці гроші мають провести електрику до громадської вбиральні, нанести розмітки на дороги та викласти тактильну плитку для незрячих пішоходів.

Ось таким буде оновлений парк (скриншот із відео)

Також спорудять вхід до парку з окремих конструкцій зі світильниками. Поряд встановлять інсталяцію з казковим героєм.

У парку розмістять 6 шезлонгів, вимостять пішохідні доріжки і облаштують велопарковки. Також буде зроблять оглядовий майданчик.

Так може виглядати парк після реконструкції (скриншот із відео)

Які роботи виконають на другому етапі

Згідно з іншим тендером, роботи на суму 6 млн 804 тис. 899 грн. мають виконати до кінця року.

За ці гроші проведуть електропроводку у парку. Встановлять пожежний гідрант, лічильники води, облаштують каналізацію у громадській вбиральні.

Ось яким стане парк після реконструкції (скриншот із відео)

Також у рамках оновлення парку замінять майже 160 кв. м. доріг. Також заплановано ряд й інших робіт.