Американський співак заспівав про костюм Зеленського: цей хіт став вірусним

Американський виконавець і автор пісень Рон Галло написав сатиричну пісню про перепалку в Білому домі 28 лютого, коли президенту України Володимиру Зеленському дорікнули, що він прийшов на важливі переговори з Дональдом Трампом не в класичному діловому костюмі.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в Instagram Рона Галло.
Виконавець назвав свою пісню If only Zelenskyy had a nice suit ("Якби в Зеленського був хороший костюм"). Він висміяв закиди, що український лідер нібито проігнорував рекомендації адміністрації США прийти на захід у костюмі.
"Пристрасть до фашизму", - підписав своє відео співак.
Зазначимо, що майже за добу ролик був переглянутий понад 5 мільйонів разів, а також набрав близько 2,5 тисяч лайків - і став справжнім хітом у мережі.
Якби у Зеленського був гарний костюм,
І він не носив усе чорне, щоб відповідати своїм військам.
У той час як вони ходять в туалет в консервну банку
Овальний кабінет заповнений купою д*вбаних квадратів, які кажуть: "Ми розуміємо, що ти в розпачі".
Але хіба не знайшлося нічого кращого, що ти міг би вдягнути?
Ми розуміємо, що на твою країну напали несправедливо.
Але хіба ти помреш, якщо скажеш "дякую" і "будь ласка"?
Ми відволікаємося від нашого фашистського режиму,
Щоб спробувати допомогти тобі зберегти твій мир.
Як ти смієш перебивати мене, коли я перебиваю тебе?
Як ти смієш перебивати мене, коли я кричу на тебе?
Якби у Зеленського був гарний костюм.
Можливо, ми могли б щось зробити.
Якби в Зеленського був гарний костюм -
Brioni темно-синього кольору за 10 тисяч доларів,
Біла сорочка і червона краватка,
Нікому б не довелося вмирати...
Рон Галло (Рональд Джеймс Галло III) - американський музикант, співак, автор пісень і художник. Він розпочав сольну кар'єру 2014 року, після того, як попрацював фронтменом у різних групах. Музиканту 32 роки.
Став популярним завдяки своїй унікальній музиці, що поєднує елементи рок-н-ролу, інді-року та гаражного звучання. Також відомий нестандартним підходом до написання пісень: його творчість часто містить саркастичні та іронічні тексти, що зачіпають соціальні та політичні теми.
Американський співак Рон Галло (instagram.com/rongallo)
28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч президентів США та України. Американський журналіст і головний кореспондент Білого дому для Real America's Voice Браян Гленн поставив Володимиру Зеленському дивне запитання про те, чому він не в костюмі.
"Я буду носити його, коли в нас завершиться війна. Може, такий, як у вас. Може, кращий. Може, дешевший. Подивимося!" - відповів президент України.
Потім Трамп сказав, що Україна нібито "мало дякує" США і повинна підписати мирну угоду з РФ.
А на запитання Зеленського про те, якими будуть гарантії безпеки, президент США говорив, що у нашої країни "немає сильних карт". На це Зеленський відповів, що він приїхав до Білого дому не для того, щоб "грати в карти".
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