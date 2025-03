Американський співак заспівав про костюм Зеленського: цей хіт став вірусним

Виконавець назвав свою пісню If only Zelenskyy had a nice suit ("Якби в Зеленського був хороший костюм"). Він висміяв закиди, що український лідер нібито проігнорував рекомендації адміністрації США прийти на захід у костюмі.

"Пристрасть до фашизму", - підписав своє відео співак.

Зазначимо, що майже за добу ролик був переглянутий понад 5 мільйонів разів, а також набрав близько 2,5 тисяч лайків - і став справжнім хітом у мережі.

Переклад пісні Рона Галло

Якби у Зеленського був гарний костюм,

І він не носив усе чорне, щоб відповідати своїм військам.

У той час як вони ходять в туалет в консервну банку

Овальний кабінет заповнений купою д*вбаних квадратів, які кажуть: "Ми розуміємо, що ти в розпачі".

Але хіба не знайшлося нічого кращого, що ти міг би вдягнути?

Ми розуміємо, що на твою країну напали несправедливо.

Але хіба ти помреш, якщо скажеш "дякую" і "будь ласка"?

Ми відволікаємося від нашого фашистського режиму,

Щоб спробувати допомогти тобі зберегти твій мир.

Як ти смієш перебивати мене, коли я перебиваю тебе?

Як ти смієш перебивати мене, коли я кричу на тебе?

Якби у Зеленського був гарний костюм.

Можливо, ми могли б щось зробити.

Якби в Зеленського був гарний костюм -

Brioni темно-синього кольору за 10 тисяч доларів,

Біла сорочка і червона краватка,

Нікому б не довелося вмирати...

Хто такий Рон Галло

Рон Галло (Рональд Джеймс Галло III) - американський музикант, співак, автор пісень і художник. Він розпочав сольну кар'єру 2014 року, після того, як попрацював фронтменом у різних групах. Музиканту 32 роки.

Став популярним завдяки своїй унікальній музиці, що поєднує елементи рок-н-ролу, інді-року та гаражного звучання. Також відомий нестандартним підходом до написання пісень: його творчість часто містить саркастичні та іронічні тексти, що зачіпають соціальні та політичні теми.



Американський співак Рон Галло (instagram.com/rongallo)

Що відомо про скандал у Білому домі

28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч президентів США та України. Американський журналіст і головний кореспондент Білого дому для Real America's Voice Браян Гленн поставив Володимиру Зеленському дивне запитання про те, чому він не в костюмі.

"Я буду носити його, коли в нас завершиться війна. Може, такий, як у вас. Може, кращий. Може, дешевший. Подивимося!" - відповів президент України.

Потім Трамп сказав, що Україна нібито "мало дякує" США і повинна підписати мирну угоду з РФ.

А на запитання Зеленського про те, якими будуть гарантії безпеки, президент США говорив, що у нашої країни "немає сильних карт". На це Зеленський відповів, що він приїхав до Білого дому не для того, щоб "грати в карти".

Вас також може зацікавити