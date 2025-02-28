Трамп висунув ультиматум Зеленському: про що йдеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа.

"Я надав вам (Зеленському, - ред.) сили бути крутим хлопцем. Я не думаю, що ви б змогли бути крутим хлопцем без нас. Ваші люди дуже хоробрі, але ви або укладаєте (мирну - ред.) угоду, або ми виходимо (з процесів - ред.). І якщо ви вийдете, ви зрозумієте, як це", - заявив Трамп.

Він додав, що в України "немає козирів". Але якщо угоду про корисні копалини буде підписано, Україна "буде в значно кращій позиції".

"Але ви взагалі не демонструєте вдячності. Це не є добре", - уточнив президент США.